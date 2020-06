Clippers y Lakers reanudarán acción

La Liga, que reanudará la acción en el ESPN Wide World of Sports Complex en Disney, en Orlando, Florida, pondrá al Jazz de Utah frente a los Pelícanos de Nueva Orleans, y para cerrar un duelo entre Clippers y Lakers, ambas franquicias de Los Ángeles y quienes buscan comandar el Oeste esta campaña.

Los últimos duelos que se realizaron esta temporada fueron el 11 de marzo, y se suspendió la actividad por temas de Covid-19.

No habrá entrada de aficionados en los partidos que arrancan a fines del próximo mes, y todos los jugadores estarán viviendo en una «burbuja» en Orlando. En el complejo estarán activas tres duelas y dos de ellas tendrán juegos de televisión nacional. El más temprano comenzará a las 11 de la mañana de México, y el último iniciará a las 8 pm.

«Se harán pruebas diario, y si algún jugador llega a dar positivo en una prueba no se detendrá la acción, sea el jugador que sea», dijo el comisionado de la Liga, Adam Silver, esta tarde en un charla en la que estuvo CANCHA y donde también tocaron algunos temas Chris Paul y Andre Iguodala, basquetbolistas que comandan el Sindicato de Jugadores.

La campaña regular se reanudará con ocho partidos para cada uno de los 22 equipos invitados, y se jugarán entre el 30 de julio y el 14 de agosto, para después dar pie a los Playoffs.

Las Finales de la NBA se espera inicien en octubre y el 12 de ese mismo mes se prevé un posible séptimo y definitivo duelo.

Dan positivo a Covid 16 jugadors

La NBA y el Sindicato de Jugadores informaron este viernes que al menos 16 profesionales dieron positivo al coronavirus en las primeras pruebas obligatorias a las que fueron sometidos 302 basquetbolistas de los que se esperan puedan llegar a la «burbuja» de Orlando.

La primera ronda de pruebas se dio en preparación al reinicio de la competición de la temporada regular, prevista para el próximo 30 de julio con 22 equipos.

Los 302 jugadores fueron sometidos a la prueba el pasado martes y los 16 positivos suponen en 5,3 por ciento en toda la liga.

Cualquier jugador que resulte positivo permanecerá en autoaislamiento hasta que cumpla con los protocolos de salud pública y haya sido autorizado por un médico.

Los nombres de los jugadores no fueron revelados, aunque algunos como el escolta Malcolm Brogdon, de los Pacers de Indiana; el alero Jabari Parker y su compañero de equipo, el pívot ucraniano Alex Len, de los Kings de Sacramento, han reconocido públicamente que han dado positivo.

La liga no anunció los resultados en el personal y otros miembros de la organización de cada equipo, que también tienen que someterse a las pruebas obligatorias del coronavirus.