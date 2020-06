Causa controversia escudo del América con arcoíris

El apoyo del América al movimiento gay desató comentarios homofóbicos, incluso de aficionados del equipo, así como burlas de los rivales.

«Los colores del escudo nunca deben cambiar. ¿En qué otro club hacen ese tipo de ofensas? Es promover algo no natural», publicó @RTM_23. «Los maricones no ven futbol. Déjense de manadas (sic)», escribió @Jorge_Berones16. «Cambiarle los colores del escudo solo para que los maricones no se sientan ofendidos», tuiteó @ElYisus_007.

«Yo pensé que todos los aficionados del América ya eran gay», tuiteó @JustSendItM8″. «El equipo con más aficionados gay», escribió @evilactivities8. «Ya era hora de que salieran del clóset. No pasa nada puñales, acéptense y ya», publicó @Vidal21755684.

Algunos, más mesurados, se limitaron a condenar la campaña #BeTrue. Las Águilas tienen los colores del arcoiris en su escudo, de cara al día internacional del orgullo LGBT+, el próximo domingo.

«Después no culpemos a Jorge Sánchez o al arbitraje de perder Finales. El escudo y los colores se respetan, así como las preferencias sexuales de los demás. No era necesario», consideró @JeSuisEdgar, en uno de los casi 300 comentarios de la publicación del club América, misma que ha tenido más de 800 retuits y de 2 mil 400 likes.

Algunos usuarios aplauden dicha campaña a favor de la diversidad. Otros condenan la homofobia.

En la publicación de Facebook, que mostraba el escudo con los nuevos colores, había hasta las 19:50 horas del 24 de junio más de 18 mil 200 «me gusta», más de 13 mil 600 y casi 9 mil «me divierte». En un post aledaño que promueve el respeto a la diversidad, había cerca de 2 mil «me enfada».

«No hay que hacerles tantas reverencias a esa gente!!! Sólo con respetar es suficiente. No se necesitan cambiar los colores para mostrar empatía», escribió Eduardo Garza.

En sólo tres publicaciones en Facebook hay cerca de 8 mil comentarios.

En YouTube apenas hubo 44 reacciones, una muy ácido con el mensaje «¿por qué si apoyan la diversidad no respaldaron a Lucero Cuevas y a Esmeralda Verdugo?».

En 2019, el club América también disgustó a varios de sus fans cuando sus futbolistas portaron los colores del orgullo gay en el número de los jerseys, en un amistoso contra Boca Juniors.