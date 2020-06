Casi listo para reanudar temporada en Toronto

Los Azulejos trasladarán a sus jugadores a sus instalaciones en Florida a la espera de que el gobierno de Canadá autorice que jueguen en Toronto en medio de la pandemia de coronavirus.

El primer ministro de la provincia de Ontario, Doug Ford, señaló que las autoridades municipales, provinciales y federales «medio que dieron su aprobación», pero que los Azulejos están a la espera de recibir una carta de apoyo del gobierno federal.

También indicó que el doctor David Williams, principal funcionario de sanidad en Ontario, ha solicitado algunas modificaciones al protocolo presentado por MLB para jugar, el cual las autoridades de salud están examinando.

Ford dijo que mantuvo conversaciones con el presidente de los Azulejos Mark Shapiro durante todo el fin de semana.

El equipo informó después que empezará a reunir a sus jugadores y empleados a su sede de pretemporada en Dunedin, Florida, para iniciar las pruebas de diagnóstico de sus jugadores.

«El equipo procederá a tomar un vuelo chárter a Toronto para iniciar los entrenamientos bajo una cuarentena diferente, aislados de la población, o se quedará en Florida para entrenar», indicaron en un comunicado.

«Los Azulejos confían entrenar y disputar sus juegos de temporada regular en Toronto y continuarán trabajando en pos de esa posibilidad», añadieron.

Anna Maddison, portavoz de la Agencia de Salud Pública de Canadá, dijo que el gobierno federal mantiene consultas con los Azulejos sobre la situación. Maddison que las autoridades sanitarias de Toronto y Ontario también están en contacto con los Azulejos.

El doctor Andrew Morris, profesor de enfermedades infecciosas de la Universidad de Toronto y director médico del Programa de Control de Antibióticos de la red de salud de la Universidad Sinai, dijo que sería un mal ejemplo que los gobiernos se hagan de la vista gorda con la salud pública con el fin de permitir la reanudación de los deportes profesionales justo cuando Ontario empieza a contener los casos de Covid-19.

«Esto establece un precedente muy preocupante al permitir la llegada de gente procedente de áreas de alta prevalencia y eliminado el requisito de cuarentena a ellos», dijo Morris. «Hemos sido muy cautelosos en cuanto a abrir nuestra frontera. Pareciera que ahora se trata de asuntos esenciales más el beisbol».

MLB precisa de una exención, ya que todo individuo que ingrese a Canadá por razones no esenciales debe estar en cuarentena durante 14 días y la frontera entre Estados Unidos y Canadá continúa cerrada para viajes no cruciales al menos hasta el 21 de julio.

Un funcionario de alto rango del gobierno federal dijo la semana pasada que si MLB presenta al gobierno un plan aceptable para reiniciar, podrían proporcionarles una carta de excepción similar a la que obtuvo la NHL, liga de hockey sobre hielo. El funcionario habló a condición de anonimato debido a que no tienen autorización a hablar en público sobre el asunto.

MLB anunció la semana pasada que realizará una temporada regular de 60 partidos iniciando el 23 o 24 de julio en los estadios sin fanáticos.