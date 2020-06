Cae Leganés ante el Osasuna

El entrenador del Leganés, Javier Aguirre, señaló en la rueda de prensa posterior a la derrota ante Osasuna que el tiempo para lograr la salvación «se agota» y que ahora deben pensar en salir de esta mala racha ante el Sevilla en Butarque el próximo martes.

Aguirre ha valorado como «dura» una derrota en la que su equipo «hizo méritos» como para llevarse «un punto» después de que Osasuna se pusiera «pronto por delante».

El mexicano ha asegurado que en los últimos cinco partidos «no ha habido mucho premio en relación con el funcionamiento del equipo», y ha recalcado que «los resultados han ido minando ese espíritu combativo que tenemos en todos los encuentros».

«Necesitamos reponernos pronto», ha indicado el entrenador a la vez que ha comentado que sus jugadores no le han dado ningún motivo para enfadarse después de ser «disciplinados y profesionales.

«En mi carrera ha habido malos momentos. Este es uno complicado, pero al equipo no tengo muchas cosas que reprocharle», ha señalado el entrenador.

El «Vasco» no ha querido buscar excusas y ha aceptado que el rival ha sido mejor «por lo menos en el marcador», en un partido en el que al igual que en Camp Nou «hemos competido».

De la falta de gol de su equipo durante la temporada, Aguirre ha manifestado que «está claro que tenemos problemas a la hora de marcar, pero estoy contento con lo que tenemos».

«No soy una persona que se queje, en absoluto. Acepté el reto de venir al Lega y al poco de llegar sufrimos dos bajas considerables y ahora faltan nuestros dos goleadores, Guido y Óscar», ha anotado el preparador del cuadro madrileño antes de alegrarse del gol de Avilés, y animar a su equipo a lograr la permanencia «hasta que matemáticamente haya posibilidades».

«El gol se trabaja. Hugo Sánchez metía chilenas como churros y ensayaba para ello todos los días», ha finalizado su intervención en Pamplona.