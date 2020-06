Busca Víctor González establecerse

El prospecto mexicano del equipo de Los Ángeles afirma que Julio Urías salvó del retiro

Era el día después de que concluyó la Serie Mundial, los Nacionalkes de Washington se coronaron ante los Astros de Houston en el Juego 7, cuando el teléfono sonó. Era la llamada que Víctor Gonzalez estaba esperando, la llamada que todo jugador profesional desea recibir.

“Fue algo increíble, no lo creía yo, al principio no le entendía al que me hizo la llamada de lo nervioso que estaba. Me dijeron que cuando se terminara la Serie Mundial, tenía cinco días para recibir una llamada y al día siguiente en la mañana la recibí.

«Fue cuando me dijeron que estaba en el roster de los 40, fue algo muy emocionante para mí y mi familia”, recordó González con una sonrisa en entrevista para ESPN Digital.

El lanzador mexicano, de 24 años de edad, aparece en la nómina de 40 jugadores de los Dodgers de Los Ángeles para la campaña 2020. González vivió un impresionante 2019 en ligas menores, donde el oriundo de Tuxpan, Nayarit tuvo un rápido ascenso hasta Triple A gracias a sus actuaciones.

En 38 apariciones en las tres categorías, registró 2.31 de efectividad y 93 ponches.

“El año pasado me concentré para trabajar duro y eso me ayudó mucho. Tuve pláticas con entrenadores, jugadores, yo me acercaba y le preguntaba cosas pequeñas a un compañero americano, aunque no hablo mucho inglés, pero peguntaba como pudiera hasta en señas y eso me ayudó mucho, el comunicarme con compañeros y entrenadores”, compartió Víctor quien puede ser abridor o relevista.

De no ser por la presente crisis mundial de salud por el COVID-19, la temporada de Grandes Ligas ya hubiera iniciado y quizá la plática sería distinta, pues aunque ya se dio el primer paso de González con el primer equipo, aún queda pendiente concretar el debut en la Gran Carpa.

“Ha sido muy difícil, se te hace difícil entrenar y estar encerrado en el hotel. Hay días que entreno afuera del hotel, hay días que entreno con Julio Urías, lo bueno que tengo muy buena comunicación con él.

«A veces voy a practicar a un parque por donde él vive. Hemos estado practicando, haciendo nuestra rutina, corriendo”, compartió González quien se encuentra en Arizona entrenando.

Y es que la relación de ambos lanzadores zurdos mexicanos de Dodgers data 8 años atrás. En 2012, tanto González como Urías fueron firmados por el conjunto angelino como agentes libres viniendo de México.

“Firmamos en el 2012 los dos. Yo fui a la Academia de los Diablos que está en Oaxaca, ahí duré un curso, luego me fui a la Academia del Carmen en Monterrey y cuando regresé a Oaxaca es cuando nos conocimos. Julio duró dos semanas antes del showcase que hubo”, recordó Víctor.