Beisbolistas afroamericanos se unen contra el racismo

Un grupo de jugadores de Grandes Ligas del pasado y del presente –entre ellos Giancarlo Stanton, Andrew McCutchen y CC Sabathia– colaboraron en un video que muchos jugadores compartieron en Twitter como gesto de apoyo al movimiento Black Lives Matter.

En el poderoso clip de 55 segundos, los jugadores se turnan leyendo piezas para completar el mensaje que dice, en parte, “Nos han apoyado con aplausos, pero necesitamos que nos apoyen ahora, cuando más los necesitamos”.

“Se nos ha dicho que nuestras súplicas pacíficas no se hicieron en el momento indicado, en el lugar indicado, de la manera indicada. Se nos ha dicho que tenemos que esperar”, expresan los jugadores. “Pero recordamos cuando el Dr. Martín Luther King Jr. nos advirtió que la palabra ‘espera’ casi siempre significa ‘nunca’. Ya no vamos a esperar. Alzaremos más nuestras voces. Por nosotros los que podemos, y por aquellos que no pudieron”.

“Ocho minutos y 46 segundos son suficientes para levantar una rodilla”, enfatizó Stanton, refiriéndose a la muerte de George Floyd en Minneapolis que desató manifestaciones en los Estados Unidos.

Luego los jugadores repiten colectivamente la frase “Black Lives Matter”, antes de terminar con esto: “Es nuestro canto por el cambio. Es tu canto por nosotros. Son estos cantos que nos unirán. Un equipo, un sueño. Sean el cambio”.