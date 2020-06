Baja consumo de agua durante la pandemia en Hermosillo

Indican que la demanda se ha mantenido entre cuatro mil 400 y cuatro mil 500 litros por segundo, debido principalmente a la recomendación de las autoridades de quedarse en casa

El consumo de agua doméstica no ha variado por el resguardo domiciliario, ni la altas temperaturas, aseveró Herman Valenzuela Salas.

El coordinador de Operaciones de Agua de Hermosillo dijo que la demanda se ha mantenido entre cuatro mil 400 y cuatro mil 500 litros por segundo durante esta pandemia, debido principalmente a la recomendación de las autoridades de quedarse en casa.

El aumento del consumo de agua también se ha equilibrado, porque no hay escuelas y muchos negocios abiertos, abundó.

«El consumo preferentemente a estos días ya más cálidos con temperaturas por arriba de los 40 grados realmente no ha variado mucho, esto se debe sobre todo porque la gente ha estado haciendo caso a la recomendación de quedarse en casa.

«La demanda se ha mantenido entre cuatro mil 400 y cuatro mil 500 litros por segundo máximo, también hay que considerar que las escuelas están cerradas por la misma situación, y esto nos ha permitido mantener ese volumen de agua», explicó el funcionario.

También con la puesta en operación de la Planta 3 que esta arrancando con 150 litros más por segundo y que paulatinamente irán aumentando el caudal se tiene garantizado el servicio, aseveró.