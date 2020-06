Avizoran arreglo en Grandes Ligas

El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, y el jefe del sindicato de peloteros, Tony Clark, han elaborado un borrador que Manfred asegura podría ser el pilar de un acuerdo para poner en marcha una campaña demorada por la pandemia del coronavirus.

Manfred informó que se reunió con Clark, tras hacerle un pedido, durante varias el martes en Phoenix, en donde Clark tiene una casa y ha estado desde que se suspendieron los entrenamientos de primavera el 12 de marzo.

«Resumí el borrador varias veces en la reunión y le envié hoy a Tony un resumen», dijo Manfred en un comunicado el miércoles. «En coherencia con nuestras conversaciones de ayer estoy alentando a los equipos a seguir hacia adelante y confiar que Tony está haciendo lo mismo».

El sindicato ha presentado dos propuestas para poner en marcha la temporada. Un monto de mil millones de dólares mantiene divididas a las partes. En principio, los jugadores iban a cobrar cuatro mil millones en salarios hasta que la pandemia frenó la actividad.

El sindicato rompió las conversaciones el sábado, un día después de la última propuesta de las Grandes Ligas, asegurando que seguir negociando no tenía sentido. Los jugadores conminaron a MLB que estableciera el calendario de manera unilateral, pero Manfred indicó que las Grandes Ligas no lo haría mientras existiera la amenaza de una demanda.

Ambos bandos llegaron el 26 de marzo a un acuerdo en los que los jugadores aceptaban recibir salarios prorrateados. Fue parte de un acuerdo que incluía una garantía de tiempo de servicio incluso si no se logra jugar este año.

Los equipos aseveran que necesitan hacer más recortes salariales para afrontar las pérdidas por jugar en estadios vacíos. Los peloteros sostienen que no aceptarán más recortes.