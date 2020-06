Avanza trámite de permiso de movilidad

Prevalecen algunas dificultades para realizar el trámite del permiso de movilidad a través de la plataforma del Ayuntamiento de Hermosillo, debido a la gran cantidad de solicitudes que ingresan para poder transitar después de las 18:00 horas en la ciudad, por alguna actividad esencial.

Desde el pasado lunes que se puso en marcha esta medida para disminuir la movilidad urbana por el aumento de contagios por Covid-19, se presentaron fallas en el sistema derivado del exceso de personas que requieren de un salvoconducto para poder circular después del horario establecido por ejercer alguna actividad esencial.

Al respecto, el Ayuntamiento de Hermosillo a través del área de Comunicación Social informó que como toda plataforma digital se pueden presentar fallas por la saturación del sistema, sin embargo se solventa el problema conforme se presenta, para los ciudadanos que requieren hacer este trámite gratuito.

«A lo mejor pueden salir reportes pero es como toda plataforma. Se ha ido solventando», dijeron.

A su vez, informaron que la plataforma digital www.hermosillo.gob.mx/movilidad

para la expedición del permiso de movilidad vehicular extemporáneo, está habilitada para dar cumplimiento a las solicitudes de los hermosillenses cumpliendo con todos los requisitos de seguridad, privacidad y protección de datos personales.

Sin embargo, algunos representantes de la plataforma Uber y taxistas de Hermosillo, manifestaron que no han podido realizar con éxito su trámite para obtener el permiso para circular después de las seis de la tarde, ya que el sistema se encuentra saturado.

«No se puede ingresar los datos, te marca error la página, porque toda la gente que ocupa salir por las tardes está haciendo lo mismo», comentó Carlos Daniel.

Jesús David, dijo también que se le dificultado tramitar el permiso porque lo saca el sistema.

Lo mismo manifestaron algunos taxistas quienes hicieron un llamado a las autoridades a no sancionar por no contar con ese salvoconducto para circular después del horario permitido.

Por su parte, el director de Tránsito Municipal, Jesús Alonso Durón Montaño reiteró que está medida coercitiva no se aplicará hasta que se hayan atendido el 100 por ciento de las solicitudes realizadas por ciudadanos que requieren de este salvoconducto para poder transitar después de las seis de la tarde por alguna actividad esencial.

Disminuye 50 por ciento la movilidad

Estos filtros, así como el cierre de supermercados y tiendas de conveniencia a las 18:00 horas, han resultado en la disminución de más del 50 por ciento de la movilidad vehicular en el municipio, uno de los indicadores para dicho semáforo.