Avala Fecanaco reactivación económica

Señalan que es la base para el inicio de las acciones encaminadas a preservar la salud de los sonorenses y prevenir nuevos contagios de Covd-19

La Guía para la Construcción de la Nueva Normalidad en Sonora ante el Covid-19, es la base para el inicio de las acciones encaminadas a preservar la salud de los sonorenses y prevenir nuevos contagios, señaló Martín Zalazar Zazueta.

A partir de esta semana se reactivó la economía en tres sectores considerados esenciales como la minería, la construcción y la fabricación de equipos de transporte, que van reiniciar actividades apegados a estrictos lineamientos de sanidad que dictó el Gobierno Federal.

Al respecto, el vicepresidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio (Fecanaco) en Sonora, dijo que estas nuevas reglas en las cuales la economía de la entidad se irá reactivando poco a poco, priorizan la salud de los sonorenses ante el Covid-19, ya que está reactivación vendrá acompañada de la realización de pruebas semanales de coronavirus a parte de la planta laboral, el uso obligatorio de cubre bocas y otras medidas más de protección para que la cadena de contagios no se dispare.

Zalazar Zazueta agregó que las medidas preventivas no van a parar, ya que las autoridades de salud consideran que esa pandemia se extenderá varios meses más .

A los negocios de diversos giros que han manifestado su molestia porque las autoridades no les permiten reanudar actividades, los exhortó a tener un poco de paciencia toda vez que su reapertura lo determinará el semáforo epidemiológico de cada municipio.

“Este tiempo las empresas de todos los tamaños en Sonora debemos de aprovecharlo para capacitarnos, prepararnos para cuando reinicien actividades lo hagan de manera ordenada y aplicando todas las medidas de seguridad para sus empleados y clientes. La sanidad es lo que nos habrá de marcar como empresarios y evitar el rebote de contagios por esa pandemia”, aseveró.