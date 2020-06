Atlas cae ante Gallos Blancos

A dos jornadas del fin del certamen virtual los Rojinegros están en la posición 13

Atlas perdió por goleada de 4-1 ante Gallos Blancos de Querétaro en la fecha 15 de la eLigaMX, y con la derrota se le escapa la oportunidad de instalarse en zona de clasificación, cuando ya solo quedan dos jornadas más por jugare en el certamen virtual.

Con el resultado, los Rojinegros quedaron en 18 puntos en la posición 13, mientras que Gallos llegó también a 18 unidades y se ubicó en la décimo cuarta posición. Ambos tienen la obligación de ganar para mantener vivas sus esperanzas de clasificar.

El primer tiempo estuvo lleno de llegadas constantes en las dos porterías, pero fue Marcel Ruiz quien puso mayor intensidad en el arranque, con arribos que exigieron la intervención del guardameta rojinegro Camilo Vargas.

Incluso la misma figura virtual de Marcel falló en el mano a mano frente al colombiano, y luego Ariel Nahuelpan.

Sin embargo, luego de tantos ataques, Vargas no pudo más ante un disparo de media vuelta de Nahuelpan, quien abrió el marcador para registrar el 1-0.

Fue entonces cuando Marcel se relajó, retrasó sus líneas para defender la ventaja, y Brayton Vázquez se lanzó al frente, lo cual le redituó en el empate con buen centro de Mauricio Cuero para que Ignacio Jeraldino rematara de cabeza que representó el 1-1.

En la segunda parte Brayton se confió, inició en calma, mientras que Marcel no perdonó y fue su jugador virtual el que descontó al enfrentar a Vargas para vencerlo y anotar el 2-1.

Vázquez se descontroló en la defensa y de nuevo descuidó la parte baja para permitir el 3-1 mortal en su servicio de Nahuelpan, y que definió el ex rojinegro CliffordAboayge.

Con los Rojinegros volcados al ataque dejaron espacios que aprovechó Gallos para hacer el 4-1 que se originó en un mal rechace de manos de Vargas y que contrarremató Nahuelpan para hacerse presente con un doblete en la victoria de su equipo.

Atlas está obligado a ganar este lunes a León, y posteriormente a Necaxa, al que enfrentará el 5 de junio, pero dependerá de otra combinación de resultados para colocarse entre los primeros ocho lugares.