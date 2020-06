Aqueja desempleo a 5.8% de jóvenes sonorenses

El estudio del CIAD mostró además que son los hombres que mujeres que laboran y la mayoría reciben salarios bajos

Un estudio del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) analizó las expectativas laborales y el significado que estudiantes universitarios de Sonora atribuyen a distintos conceptos relacionados con el trabajo.

En Sonora los jóvenes presentan tasas altas de desempleo (5.8%), casi el doble que la cifra a nivel nacional (3.1%), según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2018. De los 15 millones de personas jóvenes ocupadas, 59.5% labora en el sector informal, lo que muestra la movilidad laboral en este grupo de edad. Los mercados de trabajo se caracterizan por su inestabilidad y el incumplimiento creciente de empleo disponible y con seguridad social.

El objetivo de este estudio fue analizar la satisfacción, implicación y compromiso que los jóvenes generan en torno al empleo. En el proyecto participaron 1,147 estudiantes de ocho universidades públicas y privadas de las regiones centro, sur, frontera y sierra de Sonora.

Los resultados mostraron que más hombres que mujeres trabajan (43.2% y 29.3%, respectivamente) y que más de la mitad de los estudiantes de frontera laboran, mientras que en la zona rural lo hace solo el 19.6%. Entre los hallazgos se indica que los jóvenes se emplean como comerciantes, agentes de ventas y que, en general, realizan actividades elementales y de apoyo, con salarios bajos.

Expectativas e incertidumbres

Un 38% de los estudiantes percibe su futuro laboral con incertidumbre. Las expectativas laborales y el sentido del trabajo reflejan que tienen un alto interés de que su opinión sea considerada, además de que muestran preferencias por la flexibilidad de horario y la conciliación entre la vida personal y profesional.

La estabilidad laboral no es necesariamente considerada por los jóvenes: están dispuestos a buscar nuevas oportunidades si el ambiente laboral no les satisface, por lo que no se visualizan permaneciendo por siempre en un mismo empleo.

Como es predecible, los jóvenes persiguen un crecimiento en corto plazo que no va de la mano con la realidad de las empresas o instituciones, situación de la que son conscientes, lo que les genera apatía y estrés.

La información cualitativa que emanó del estudio explica que los jóvenes buscan libertad de decisión; esto los diferencia de generaciones que los preceden y, sobre todo, en un mundo de precariedades, el salario les es muy importante.

Esta investigación corresponde a un estudio de tesis de Maestría en Desarrollo Regional de la alumna Sandra Anahí Sallard Barraza, la cual dirige la profesora de la Coordinación de Desarrollo Regional del CIAD María José Cubillas Rodríguez.

Los hallazgos encontrados en este proyecto coinciden con datos arrojados por otros estudios realizados en México y que han contribuido a caracterizar a la llamada generación centennial.

Cubillas Rodríguez explicó que la importancia de generar este nuevo conocimiento radica en visibilizar el reto para los empleadores, que es el encontrar un balance entre las expectativas de los mejores egresados universitarios, que compartirán el entorno laboral con generaciones que presentan diferencias en su concepción del mundo y del trabajo.

Por su parte, Sallard Barraza añadió que le gustaría que esta tesis pudiera servir como base para comprender el significado y el sentido que los y las jóvenes le otorgan al empleo, a fin de mejorar las oportunidades del mercado laboral, entendiendo el cambio generacional que implica la era tecnológica actual.