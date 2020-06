Aprendieron Rayadas de los errores

Si Rayadas pudo superar el perder dos finales Regias y levantar el título en la tercera, fue porque aprendieron de los errores y se juntaron para mejorar en lo táctico, lo grupal e individual, y así poder superar a su archirrival, las Tigres.

Mariana Cadena, lateral de las Rayadas, sostuvo una plática en vivo con la Liga Mx Femenil, en la que habló de cómo superaron obstáculos que las tienen hoy como las actuales monarcas del certamen.

«Fue un poco más de enfocarnos. En lo personal creo que cuando perdimos la primera final sí fue un golpe muy duro, creo que mentalmente sí nos mermó mucho, pero ya para la segunda vez no lo tomé tan de sentirme mal, fue como decir ya una tercera no quiero que pase, el ver qué cosas son las que debo corregir, qué debo mejorar yo como jugadora y creo que como grupo sí nos cuestionamos mucho y teníamos un objetivo claro, en una tercera final no nos puede pasar lo mismo», recordó.

«Y sí hubo muchas cosas que mejoramos, tocas hábitos de equipo, hábitos de comunicación en el mismo entrenamiento y eso al final de cuentas nos dio frutos para llegar más enfocadas, maduras y más preparación mental, física y táctica también».

¿Qué les estaba faltando para dar ese paso y llevarse el campeonato?

«En el análisis que yo puedo hacer como Mariana Cadena, no como jugadora de Rayadas, sino como futbolista, sí fue mucho de lo que nos pudieron aportar las personas de Club que supieran cosas tácticas. En esa final jugamos para jugarle a Tigres y sí mejoramos muchas cosas tácticas y obviamente la concentración», respondió.

Cadena señaló que el equipo y seguramente el rival, sabían que el título se iba a definir en una jugada.

«Siempre supimos que se iba a definir en una jugada, porque tanto nos habíamos preparado nosotras como Rayadas y ellas (Tigres) obviamente son un gran equipo, tienen muy buenas jugadoras, plantel, planteamiento, tácticas, y nosotras nos habíamos preparado tan bien que sabíamos que iba a ser un error o circunstancia la que iba a definir el juego», señaló.

Están libres de covid

Las Rayadas reportaron que todas las jugadoras que fueron sometidas a las pruebas de Covid-19 resultaron negativas.

El club albiazul informó que el sábado pasado la mayoría de las integrantes del plantel, así como miembros del cuerpo técnico, staff y directivos pasaron el test.

Aunque hay jugadoras que han sido contratadas recientemente, ellas aún no se integrarán al plantel y lo harán hasta que les apliquen la prueba del coronavirus y se conozcan los resultados.

Las albiazules iniciarán un periodo de adaptación en el Barrial a partir de mañana.