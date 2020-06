Anuncia Chad Bettis su retiro profesional

Tras siete temporadas en las Grandes Ligas, el pitcher Chad Bettis anunció su retiro.

Bettis jugó toda su carrera con los Rockies de Colorado, y apenas en el invierno había firmado para los Yanquis de Nueva York.

«Hoy me despido del juego con la frente en salto, sabiendo que esforcé mi cuerpo hasta el máximo físicamente», escribió Bettis, de 31 años, en su cuenta de Instagram.

«El béisbol me ha dejado muchas lecciones de vida que guardaré y valoraré por siempre. Mi familia y yo estamos muy emocionados por la siguiente fase de la familia», agregó.

Los Rockies seleccionaron a Bettis en la segunda ronda del Draft amateur de MLB en el 2010.

El derecho hizo su debut de Grandes Ligas el primero de agosto del 2013. Aunque en sus primeras dos temporadas no le fue muy bien como relevista, tuvo una campaña sólida en el 2015.

La siguiente temporada, Bettis hizo 32 aperturas, pero durante el invierno fue diagnosticado con cáncer testicular.

Tras ser operado en diciembre del 2016 para removerle un testículo, a Bettis le informaron en marzo del 2017 que el cáncer se había extendido.

Decidido a regresar al montículo esa misma temporada, Bettis se sometió a una quimioterapia. Tras terminar su tratamiento en julio, Bettis volvió a la acción el 14 de agosto y lanzó siete innings en blanco ante los Bravos en una victoria de los Rockies por 3-0.

El inspirador regreso de Bettis lo convirtió en una figura querida en la historia de los Rockies.

El diestro lanzó otras dos temporadas para Colorado, mayormente como relevista en el 2019. En 66 juegos (23 aperturas) en ese tramo, tuvo promedio de 5.38 en carreras limpias.