Ángel Reyna quiere volver al América

El jugador, quienes es agente libre, dijo que buscará despedirse con las Águilas

Reyna es jugador libre y sabe que a su carrera profesional ya no le queda mucho tiempo, por lo que buscará colgar los botines con las Águilas, equipo donde considera que vivió su mejor etapa como futbolista.

«Estoy viendo, a ver si puedo seguir jugando. Mi idea realmente es retirarme en el América obviamente. No quiero regresar a jugar dos o tres torneos, no, yo con que regrese y juegue 10 minutos para volver a donde nací, donde me hice, donde se hicieron mis hermanos, donde me regalaron la mejor etapa de mi carrera y de mi vida.

«Al América le debo todo. A pesar de que estuve en otros equipos, donde creo que no quedé a deber nada, cada uno tiene una parte de mi corazón, de Ángel Reyna. Pero América tiene la mayor parte de mi agradecimiento porque ahí nací», dijo Reyna en entrevista para Mimo El Águila.

Reyna jugó seis torneos para las Águilas, donde además consiguió un campeonato de goleo. Actualmente, el volante de 35 años ha criticado abiertamente el rendimiento de jugadores como Giovani Dos Santos y Roger Martínez.

«Sí pienso en eso, estoy viendo qué se puede hacer. Para regresar un partido o unos minutos necesito estar activo. Nadie de la directiva se acercó, pero no pierdo la esperanza de que se dé algún acercamiento de ambas partes y que alguna de las personas me dé esa oportunidad», sentenció.