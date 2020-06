Analizan problemática del básquetbol mexicano

La sonorense Xóchitl Lagarda dijo que el deporte está dividido, sin estructura y bajo intereses mezquinos

Xóchitl Lagarda, quien tomó las riendas del basquetbol mexicano desde marzo de 2019, rompe el silencio y hace público por vez primera el entramado diagnóstico que encontró en el deporte ráfaga.

Como presidenta de la Ademeba, la empresaria sonorense observa un deporte dividido, fragmentado, bajo intereses mezquinos, sin estructura operativa, pero todo esto no la hace perder el optimismo y no piensa claudicar.

Enfatiza, alzando la voz, que está trabajando por un México mejor. Admite que el proceso de cambio será doloroso, y remata pidiendo la unidad a todos los actores involucrados en el baloncesto nacional.

– ¿Qué ha pasado en casi un año y tres meses al frente de Ademeba?

Si lo pusiera en una analogía fue como subirme a una montaña rusa, donde no sabes si vas en la vuelta de ida o en la de regreso, o doble vuelta o triple mortal, ya no sé. Ha sido una experiencia bastante intensa estar al frente de ese deporte.

Antes de mi llegada, Ademeba podía verse como una federación sin cabeza, sin liderazgo.

Lo que decidí fue hacer un llamado a la unidad. Vengo ajena totalmente a los intereses locales, nacionales, institucionales y internacionales. No tengo ningún interés personal en esta material más que aportar a mi País a través del deporte y hoy a través del basquetbol.

Xóchitl dijo que existe una nula confianza de los empresarios hacia la federación de baloncesto.

Encontré un sistema de basquetbol súper fragmentado y en el que prevalecían los intereses particulares sobre los intereses institucionales. Me encontré en el camino muchísima resistencia, porque precisamente se ven afectados esos intereses particulares.

Un basquetbol desarticulado… no había estructura operativa, administrativa, deportiva y de gestión. Una federación pobre. Le puedo llamar pobre porque sus ingresos no son basados en la estructura territorial y con un manejo ineficiente de la administración de los recursos.

La Ademeba estaba con un papel muy débil… ni los empresarios ni institutos del deporte ni padres de familia confiaban en la federación.

– ¿Molestó que una mujer moviera las raíces del basquetbol mexicano?

México está cambiando el paradigma para insertar a las mujeres en posiciones de liderazgo, pero debo mencionar que soy una empresaria que desde hace muchos años maneja agenda educativa.

– ¿El problema del basquetbol mexicano está en los del pantalón largo?

El problema viene cuando pisas un callo pequeño por aquí, pero realmente el interés no es por México. El interés es tan pequeño que es por algo material, que no hay forma ni siquiera de cuantificarlo porque pone en juego y riesgo la dignidad de los niños y jóvenes. Entonces, los de pantalón largo debemos asumir la responsabilidad que nos toca, aquí el pantalón largo llama a algo que no ha habido, un llamado a la unidad.

Lagarda advierte no cederá a intereses particulares.

…mi interés es que se hagan las cosas correctas y te reconozco no ha sido fácil, pero hoy por hoy me siento segura y orgullosa de los resultados que tenemos y el llamado a la unidad está rindiendo sus frutos y tenemos muchísimos actores relevantes.