América “se aprieta el cinturón” ante los fichajes de jugadores

La pandemia de Covid-19 acabó con los «Millonetas».

El periodo de contrataciones apenas inició en el futbol mexicano y el América ya se tuvo que apretar el cinturón, en cuanto a fichajes, para cuidar su economía.

¿Quién lo diría? El equipo que estaba acostumbrado a contratar bombas en pasados mercados, hoy no tuvo de otra que recuperar jugadores prestados, comprar barato y renovar activos bajo sus propios términos con tal de no gastar, por ahora.

La primera decisión de la directiva de las Águilas fue repatriar a Luis Reyes y Adrián Goransch. Ambos laterales estaban cedidos al San Luis y Zacatepec, respectivamente.

Posteriormente, América anunció la contratación definitiva de Federico Viñas, quien ya tenía un precio establecido de aproximadamente 1.9 millones de dólares. Una ganga considerando el desempeño del uruguayo y sus 21 años.

La directiva también reveló la renovación de Miguel Herrera como entrenador del equipo hasta 2024, pero dejó en claro que negoció con El «Piojo» bajo los propios términos del club, debido a la crisis financiera a causa del Covid-19.

En el proceso, las Águilas también le dieron las gracias a Luis Fuentes, quien no renovó su vínculo con el equipo debido a los retornos de Reyes y Goransch. La renovación de Fuentes habría significado, al menos, una mejora salarial para el veterano