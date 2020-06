América no teme a lesiones ni al covid

En el América no hay temor de otra cascada de lesiones, incluso en el torneo de pretemporada, luego de un Clausura muy desafortunado en ese aspecto; tampoco por el riesgo de contagio de Covid-19.

El técnico Miguel Herrera aclaró que en la competencia anterior fueron muy pocas las bajas por tema muscular, que son las que de alguna manera se pueden controlar.

«No corrimos con lesiones musculares, más que un par. Después vinieron lesiones que no están en el contexto del cuerpo técnico, es un deporte de contacto y alto rendimiento, exige máxima entrega, actitud, disposición y eso conlleva llevar tu cuerpo a los límites más altos estás en riesgo de lesión si no estás bien preparado, nos hemos preparado muy bien.

«Si dijera que no habrá lesiones estoy mintiendo, siempre habrá circunstancias, un choque o algo que nos dejen sin el plantel completo una o dos fechas, ojalá no pasen, trabajamos todos los días para el equipo esté en la parte física lo mejor posible», comentó el «Piojo» en videoconferencia a través de los canales oficiales del club.

Herrera no teme disputar la Copa GNP por México justo cuando se vive el pico más alto de la pandemia por Covid-19.

«No me ocupa, la preocupación pasaría porque estemos saliendo y yendo para todos lados, los jugadores salen del club, llegan al club que está sanitizado, llevamos cuatro pruebas Covid y todas negativo, me da alegría y me gusta decirlo porque el equipo está concentrado. Nos ocupa que sigamos en ese tenor, de la casa al club, entrenamos, siguen con la restricción de salir, seguimos cuidándonos, no ocupa llegar en estado óptimo en lo futbolístico.

«Mucha gente no está de acuerdo y cree que puede ser un riesgo. Tenemos tres meses sin hacer futbol en forma, activo, llegar de tres meses directo al futbol de competencia sin pasar por pretemporada y que no cause tanta exigencia puede ayudar bastante. Vamos al otro lado, las lesiones pueden correr en este torneo o en el ya oficial, el chiste es sabernos cuidar», dijo.

Reiteró que el torneo de pretemporada otorga beneficios en lo deportivo y en lo social, toda vez que GNP realizará donaciones a gente vulnerable en esta pandemia.