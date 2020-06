América está la altura de los clubes europeos: Federico Viñas

Aseguró que está enfocado en el equipo y no piensa en el viejo continente

Con contrato recién firmado en América y a la espera del siguiente torneo, Federico Viñas aseguró que hoy no tiene intención alguna de partir a Europa ya que, para él, los azulcremas no tiene nada que envidiar a los clubes del ‘viejo continente’.

Yo no pienso en Europa, estoy muy feliz acá. América no tiene nada que envidiarles a los equipos de Europa. Todo jugador desea estar en lo más alto, yo me enfoco acá porque es una institución grande, la más grande de México. Europa va a llegar algún día”, aseguró.

En el poco tiempo que lleva en Coapa, el delantero uruguayo sabe que se ha ganado a los aficionados con sus actuaciones, pero también confesó que ahora las cosas serán más difíciles toda vez que los rivales ya lo conocen y seguramente buscarán la forma de anularlo.

Me he ganado a la afición en poco tiempo y agradezco mucho porque se agarraron mucho cariño conmigo y trato de agradecerlo en la cancha con mi mayor esfuerzo. El próximo torneo quiero hacerlo de la mejor manera va a ser difícil porque los rivales ya me conocen”, indicó

Con metas altas, Viñas aceptó el reto de buscar el campeonato de goleo, aunque no se olvidó de otros de sus compañeros a quienes ve con los argumentos suficientes para ir por esa distinción.

Sí, trataré de trabajar para buscar el campeón de goleo, pero Henry (Martín) y Roger (Martínez) están preparados para serlo y creo que todos los delanteros que estamos hoy en día acá queremos ayudar con goles. Roger, Henry y yo estamos preparados, ellos están en un gran nivel y queremos aportar con muchos goles”, cerró.

Por otra parte, el delantero agradeció a los aficionados que se refieren a él como “el mejor 24 en la historia del club”, pero dejó de lado esa etiqueta y de paso, mostró su respeto por Oribe Peralta.

Les agradezco todo lo que me dicen, pero no creo ser el mejor 24 de la historia (de América). Oribe Peralta tiene mucha trayectoria, ha ganado campeonatos y ahora no he ganado nada. Trataré de sacar mi mejor versión y tratar de ganar títulos”, aseguró.

Finalmente, el uruguayo opinó sobre la realización de un torneo amistoso previo al inicio del Apertura 2020 y sin duda, le pareció que este no es una buena opción.

No es la mejor forma porque vamos arrancando, falta poco para el 4 de julio y hay que acostumbrarse a todo de nuevo, como a la cancha; que el físico sea el mismo de antes de la pandemia. Creo que se arriesga el físico y no sería bueno”, cerró.