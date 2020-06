Almodóvar escribe “de un tirón” nueva película

El filme “Madres Paralelas” será protagonizado por la actriz Penélope Cruz

Pedro Almodóvar ha aprovechado el confinamiento para escribir de un tirón su nueva película, Madres Paralelas, un drama con el que regresa al universo femenino y que protagonizará Penélope Cruz.

Primero pasó el coronavirus que asegura lo vivió como una gripe más, con un breve periodo de abatimiento. Pero luego se centró en la escritura, lo que le dejó muy poco espacio para darse cuenta de la «terrible situación» que estábamos viviendo.

Apenas ponía la televisión y desde su carácter positivo decidió centrarse en la escritura, una labor solitaria a la que está muy acostumbrado.

«Y he acabado en estos tres meses un guion que empezaremos a hacerlo este mismo año, en octubre», dijo en entrevista.

Es un drama, por el momento, porque como señala el cineasta manchego, siempre es posible introducir algo de humor.

«Gira alrededor de la vida de dos mujeres que dan a luz el mismo día y que tienen trayectorias paralelas, por eso el título», compartió.

La protagonizará Penélope Cruz porque la escribió pensando en ella y a la actriz le ha gustado mucho la historia.

«Así que podré trabajar con mi amiga», dice feliz sobre un filme cuya preproducción comenzará en octubre.

«Será una historia que se desarrollará en Madrid, sobre «el mundo femenino de las madres recientes, de las madres que están criando niños el primero y segundo año, pero con muchas cosas que les pasan a estas dos porque si no, no habría conflicto», explica muy animado.

Mientras llegan sus proyectos, está empezando a salir y anima a la gente a recuperar su vida e ir a los cines y teatros que están abiertos, para que la gente no se acostumbre a ver las películas en televisión, dice entre risas.

Él predica con el ejemplo y ayer fue a ver un espectáculo de baile a los Teatros de Canal.

«Es un palo enorme para los grupos de teatro (…) parar tres meses es devastador», dijo Almodóvar, antes de sacar su lado positivo.

«Nos iremos recuperando poco a poco, hay muchas películas y series que ya no se van a hacer. Pero yo soy muy optimista y doy ejemplo, voy a ir al cine este fin de semana».