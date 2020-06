AlessandraRosaldo estuvo al borde del alcoholismo

La esposa de Eugenio Derbez, agradece que haya logrado salir de ese hoyo

Aunque ahora protagoniza uno de los matrimonios más estables del espectáculo junto al comediante mexicano Eugenio Derbez , no todas sus relaciones fueron tan placenteras, pues de acuerdo con la propia AlessandraRosaldo en el pasado tuvo un noviazgo que la arrasó al punto más oscuro de su vida, al grado de que casi cayó en el alcoholismo.

A través del más reciente video que compartió en su canal de YouTube, junto a su hermana Mariana, Alessandra habló abiertamente de las relaciones tóxicas que vivió junto a una ex pareja, de la que quiso revelar el nombre.

“En mi caso no fue una amistad, pero fue una relación, un novio que me arrasó al punto más oscuro de mi vida, al año y medio más oscuro de mi vida. De fiesta, de alcoholismo, de estar en el antro… No fui yo alcohólica, pero creo que estuve a dos pasos”, dijo. “Todas las noches nos veíamos en el antro, amanecíamos allí, estar tomando toda la noche, caer en ese hoyo… ¡Y todo lo que nos rodeaba era igual!”, relató

“Era oscuro, las amistades, los lugares donde íbamos, lo que sucedía alrededor nuestro”. Y aunque ahora al mirar atrás lo ve con claridad, recuerda que en aquellos momentos no podía darse cuenta: “Estando ahí no lo podía ver. Bendito Dios, pude salirme de ahí y desde fuera dije… Wow! ¿Dónde estaba yo metida?”, recordó.

Hace unas semanas, la intérprete habló de los difíciles momentos que vivió durante su estancia en Australia, donde se descuidó y subió algunos kilos, los cuales a base de constancia y esfuerzo logró perder.

En el mismo video, Alessandra recordó que una persona cercana no perdió la oportunidad de evidenciar su aumento de peso.

“Cómo hay gente que le gusta verte mal. Tengo a alguien muy cercano a mí que hace año y medio cada que me veía era ‘híjole ¿cuánto estás pesando? No mal, pero con una constancia”, precisó.

“Era una insistencia por saber cuánto estaba pensando o cuánto había subido. Ahora que he bajado, no sé cuántos porque sigo sin subirme a la báscula, ahora que he bajado de peso y que es notorio y que muchísima gente a mi alrededor, que me quiere me dice: ‘Wow te ves súper bien’, esta persona no es capaz de decirme ‘que bien te ves’, no puede y es muy cercana a mi.

Sin embargo, la también actriz aseguró que este tipo de comentarios ya no le afectan, y aunque sigue manteniendo una relación con esta persona, sabe distinguir muy bien sus intenciones.

“En años anteriores me podía, decía: ‘¿Por qué no puede decirme algo bonito?, ¿por qué nada más cuando estoy ahí sí?, ¿Por qué no puede? Ahora ya no me duelen, ya no me lastima”, señaló.