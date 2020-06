Agua de Hermosillo pide no tirar agua por el Día de San Juan

Quienes sean sorprendidos desperdiciando el líquido pueden ser sancionados

El organismo operador de Agua de Hermosillo sancionará a usuarios que sean sorprendidos desperdiciando el agua con motivo del Día de San Juan, informó César Iván Sandoval Gámez, por lo que exhortó a hacer uso responsable del vital líquido.

El director Comercial de la paramunicipal, explicó que Ley de Ingresos contempla la sanción para quienes desperdicien un elemento vital para la subsistencia humana, especialmente por tratarse de una región como Hermosillo donde no son recurrentes las lluvias, por lo que pidió no desperdiciar el agua lavando el carro o la banqueta con manguera.

«Es de lógica elemental entender que si se sigue con las prácticas de lavar el carro o la banqueta a manguerazos, dejar la llave abierta mientras se enjabonan en el baño o mientras se lava los trastes, entre otras malas prácticas, aumenta el consumo de agua y con ello el costo a pagar en el recibo y al organismo no le interesa cobrar más, sino cobrar lo justo por un servicio básico”, dijo.

Sandoval Gámez señaló que cuentan con el apoyo de la Policía Municipal para impedir este tipo de acciones que no sólo provoca el desperdicio del agua sino que pueden ser peligroso ya que los jóvenes y niños acostumbran derramar líquido sobre los vehículos y unidades del transporte urbano que circulan por ahí.

Por lo que reiteró el llamado a cuidar el agua y no desperdiciarla en este tipo de festejos que sólo generan un gasto innecesario del servicio y el aumento del cobro de sus recibos.