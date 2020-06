Agreden fiesteros a inspectores municipales

El pasado fin de semana se atendieron 185 reportes de fiestas domiciliarias, de las cuales 134 fueron reales, donde también los invitados agredieron a los inspectores de la Dirección de Inspección y Vigilancia con insultos y golpes, y dañaron los vehículos oficiales.

El titular de la dependencia, Gino Saracco Morales, mencionó que 51 reportes resultaron falsos, se notificó a 21 organizadores y se sancionó a 10 de ellos por exceder el horario permitido hasta las 22:00 horas, así como el número de invitados, alto volumen, música en vivo, y agredir a los inspectores.

«Este fin de semana fue muy movido a pesar de las medidas que hemos implementado como Ayuntamiento, estamos muy preocupados la verdad, porque la gente no está acatando, no está entendiendo, continúan con las fiestas, las reuniones, los convivios, incluso el pasado fin de semana hubo varias agresiones hacia los inspectores», dijo.

Saracco Morales, señaló el pasado viernes en la colonia San Javier al norponiente de la ciudad, fueron agredidos por tres comensales el Subdirector de Comercio de la dependencia, Gilberto Medina Encinas y el Coordinador de Inspectores, Roberto Pacheco luego de notificar a una taquería por exceder el límite de horario para laborar en base al decreto aprobado por Cabildo.

Otra más se registró en la colonia Pueblitos, Sección Álamos donde se realizó una fiesta masiva en dos domicilios al parecer invadidos, y había más de 100 invitados, quienes agredieron con piedras, botellas y otros objetos a los inspectores y a las unidades, por lo que pidieron apoyo policiaco, logrando la detención de dos mejores.

«En lo que va del decreto por la contingencia del 16 de marzo a la fecha varios inspectores han sido objeto de actos de violencia por parte de comerciantes, personas en estado de ebriedad y con actitud delictiva, ya que por alguna razón no concientizan de la situación que vivimos actualmente y desea vivir una vida normal y cotidiana, sin poner atención a miles de casos y muertes que el Covid está dejando en el Estado y en la ciudad», externó.

El funcionario hizo un llamado a los hermosillenses a cuidarse y respetar a las autoridades pertinentes para evitar más contagios y salir lo antes posible de esta situación.

Entendemos la frustración de la sociedad, sobre todo los comerciantes y empresarios, aseguró, pero mientras más pronto acaten las medidas preventivas, se obtendrán resultados esperados para salir a la nueva normalidad.