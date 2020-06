Advierten intención de AMLO de intervenir en elecciones

Anticipan que el próximo proceso electoral será polarizada, conflictiva y sucia

El Presidente Andrés Manuel López Obrador busca intervenir abiertamente en el proceso electoral de 2021, lo cual no debe permitirse, advirtieron ex autoridades electorales, líderes partidistas y legisladores.

Algunos de ellos coincidieron en que la incesante intromisión presidencial en la vida política del País prefigura que los comicios del próximo año se darán en un ambiente polarizado y conflictivo.

«El INE va a tener una tarea muy delicada, muy difícil, pero en un momento de gran debilidad, porque el Presidente olímpicamente lo va a ignorar. El INE va a tomar decisiones delicadas sobre qué hacer, cuando sabemos que llevar a la mañanera temas electorales es violatorio del artículo 74.

«Lo que se anticipa es que con el estilo del Presidente será una elección más polarizada, conflictiva y sucia», afirmó el senador panista Gustavo Madero, en un foro organizado por Futuro 21 sobre organismos autónomos.

La ex consejera del INE Pamela San Martín aseguró que la ley es clara sobre que los servidores públicos no deben interferir en una elección, y no se puede afirmar que como ahora «el Gobierno ya es bueno» es justificable.

Reconoció que el INE tiene muchos pendientes, principalmente en fiscalización y sancionar a los funcionarios o entes públicos que intervengan en una elección, pero se debe defender su autonomía y fortalecerlo.

«Se señala que ahora el Gobierno ya es bueno, por lo que instituciones como el INE no son necesarias y que el propio Gobierno ya no incidirá en elecciones, eso es un postulado voluntario, pero lo que hemos construido son instituciones que lo que buscan es imposibilitar que esto ocurra.

«Adjudicar las labores del INE a un Gobierno por supuesto que sí implica un beneficio a ese Gobierno y al partido que lo postuló. Tenemos que defender la autonomía combatiendo cualquier tipo de injerencia que exista desde los Gobiernos y actores públicos», indicó.

La ex presidenta del Tribunal Electoral Carmen Alanís llamó a la opinión pública a no permitir que se afecte a la institución que, consideró, ha dado paz a la vida política del País.

«Hablar de que la autoridad electoral no es un órgano democrático porque ha permitido los fraudes electorales, él dice ‘ni siquiera mi elección organizó bien porque lo que hizo que ganara fue la ola de votos a mi favor’, es una falacia.

«Tenemos un sustento que nos ha reconocido en el mundo, y tenemos que reconocer la autonomía y garantizar los recursos suficientes para mantener a nuestras autoridades sólidas y autónomas, y con los recursos suficientes para garantizar elecciones con integridad», apuntó.