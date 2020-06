Adquieren menores cultura de la integridad en 28 escuelas de esta capital

Se capacitó a 860 estudiantes con valores cívicos para convertirse en “contralorcitas y contralorcitos” a través de un programa entre la SEC y la Contraloría estatal

Capacitados con valores cívicos, 860 estudiantes de 28 planteles de educación básica de Hermosillo se convirtieron en “Contralorcitas y Contralorcitos”, programa implementado entre las secretarías de Educación y Cultura, y de la Contraloría General del Estado, informó Víctor Guerrero González.

El secretario de Educación y Cultura explicó que el programa inició con una etapa presencial en alumnos de quinto y sexto grado de primaria del ciclo escolar 2019-2020 y continuó en el hogar de cada estudiante debido a la medida de aislamiento social por la pandemia.

Según los resultados de las evaluaciones electrónicas aplicadas a los participantes, el objetivo de este programa se logró ya que ellos tienen una actitud más enfocada en acciones como: cuidar el medio ambiente, saber lo que quieren para su futuro, ser más equitativos, amistosos, honestos, responsables, mejores personas, cuidar más su cuerpo, convivir más y mejor con sus hermanos (as), con sus compañeros (as) y vecinos (as), además, cooperan más en los quehaceres de la casa.

El programa promueve la cultura de integridad en niñas y niños de escuelas primarias públicas de Sonora, para inculcarles los valores cívicos como: el respeto, el diálogo, la diversidad, la igualdad y la comunicación asertiva, manifestó.

La capacitación en casa consistió en que los padres y madres de familia reprodujeron videos con los temas: cuidado del agua, alimentación sana y activación física, así como los relacionados a derechos humanos: manejo de las emociones y derechos de las niñas y los niños.

Además de videos, los menores escucharon tres radio cuentos del personaje “Súper Justina en Acción”; una serie radiofónica que fomenta desde la infancia, la convivencia armónica y están diseñados para que conozcan sus derechos, en situaciones reales.