Admite AMLO que autorizó liberar a Ovidio

El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador afirmó que fue él quien ordenó que Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, fuera liberado en el operativo fallido para su captura, que se registró en octubre del año pasado.

Guzmán había sido aprehendido en un operativo en Culiacán y fue liberado horas después, cuando cómplices del presunto delincuente amagaron con atacar una unidad habitacional del Ejército.

Cuando se decidió, para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida, si no suspendíamos el operativo, más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión, yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente”, relató el Presidente en conferencia de prensa que ofreció en Morelos.

El titular del Ejecutivo federal había asegurado en varias ocasiones que la liberación del hijo de quien fuera el líder del Cártel de Sinaloa había sido decidida por mandos militares y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, y que él solo la había avalado.

Así lo registró Excélsior en su portada del 19 de octubre del año pasado, donde asentó las declaraciones del primer mandatario del país.

En ese momento, López Obrador señaló que la determinación de dejar libre a Ovidio Guzmán recayó directamente en el gabinete de seguridad y puntualizó que se trató de no poner en riesgo a muchas personas.

La decisión la tomó el gabinete de seguridad, de manera conjunta, colegiada, con las secretarías de la Defensa, de la Marina, y de Seguridad Pública, yo respaldé esa postura porque considero que lo más importante es la protección de las personas. Lo más importante es la paz”, declaró en su momento el Presidente de la República.

Cuando se registraron los hechos, López Obrador se encontraba en el traslado en un vuelo comercial a Oaxaca, precisamente en el momento en el que se desarrollaba el operativo en Culiacán.

OPERATIVO FROZEN

El titular del Ejecutivo federal reveló que la orden para liberar a Ovidio Guzmán la dio él luego de que fue cuestionado por los medios de comunicación sobre las acciones que realiza México con Estados Unidos en el contexto del operativo Frozen.

Dicho operativo considera acciones conjuntas para frenar el tráfico de armas entre ambos países y fue establecido por autoridades de ambas naciones en noviembre del año pasado.

Lo que se está haciendo, en primer lugar, es defendiendo nuestro derecho soberano a decidir sobre la política de seguridad que se aplica en México, cosa que no sucedía anteriormente, había mucha injerencia de elementos, de agencias del extranjero en los asuntos internos de México”, señaló el primer mandatario.

En ese contexto, dijo que después que tomó la decisión y ordenó que se detuviera el operativo para frenar la captura del hijo de Joaquín Guzmán, quien tiene orden de captura del gobierno de Estados Unidos, de inmediato recibió la llamada de respaldo de su homólogo del vecino país del norte, Donald Trump.

Habló al día siguiente o a los dos días el presidente Trump para ofrecer apoyo”, resaltó López Obrador.