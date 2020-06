Acusan de racismo a Bárba de Regil

La actriz, durante una transmisión en vivo, colocó un filtro que oscureció su piel, a lo que de inmediato reaccionó con un comentario que ocasionó gran polémica

En medio de las protestas contra el racismo en el mundo, a raíz del asesinato de George Floyd, Bárbara de Regil se vio envuelta en una polémica y se convirtió en tendencia este domingo por un comentario sobre el color de piel.

Durante una transmisión en vivo, la actriz colocó, sin querer, un filtro en el que su piel se hacía oscura y al ver el cambio reaccionó de una forma que muchos internautas catalogaron de inapropiada.

«¡Ay, qué prieta, no! ¡Qué feo!», dijo la protagonista de Rosario Tijeras en el video.

Las críticas no se hicieron esperar en redes sociales.

«El comentario de Bárbara de Regil sobre ‘lo prieto’ resume lo que piensa buena parte de la élite mexicana. Molesta su racismo. Y molesta también que muchos de esos racistas hipócritas se pongan progres y digan #BlackLivesMatter, mientras acá en México sean racistas con ‘lo prieto’, escribió el usuario Jorge Gómez.

«Ya dejen de consumir esta basura. Bárbara de Regil es un asco de ser humano», se lee en otro comentario.

Sin embargo, hubo quienes desestimaron la gravedad de su afirmación.

«Yo soy prieto y me río de ello y jodo a mis amigos de eso, pero esto es simplemente algo estúpido, dejen a la morra ser y ya», comentó Rayan.

«Ahora todos son unos sentidos. O sea, todos comparten memes de prietos en aprietos pero ven a una famosa haciendo lo mismo y se ofenden, dobles moral», publicó Yess.