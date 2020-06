Abren periodo extraordinario de registro a prepas

Integrantes de la Comisión Estatal para la Planeación y programación de la Educación Media Superior de Sonora aprobaron un período extraordinario de registro, del 22 al 24 de junio, para presentar el examen de asignación de espacios en bachillerato para estudiantes que no se inscribieron en el portal www.prepasonora.gob.mx.

Víctor Guerrero González, secretario de Educación y Cultura, dijo que este período se abrió a fin de que tuvieran oportunidad de realizar el examen estudiantes que egresan de secundaria y no hicieron el trámite en la fecha prevista anteriormente.

Subrayó que este registro extraordinario es importante ya que permitirá dar iguales oportunidades a todos los estudiantes que proseguirán sus estudios en una preparatoria pública y se construirá una base de datos para determinar quienes podrán realizar examen en línea desde su hogar o requerirán el apoyo de instalaciones oficiales para ello.

En el periodo ordinario, indicó Guerrero González, se registraron 38 mil 232 alumnos de los cuales 35 mil 580 son de planteles públicos y dos mil 652 de planteles privados y faltan de registrarse nueve mil 206 alumnos, de los cuales cinco mil 924 corresponden a secundarias públicas y tres mil 282 a secundarias privadas.

“Todos los aspirantes de escuelas secundarias públicas y privadas que no se registraron en el periodo ordinario, tienen la oportunidad de hacerlo en este registro extraordinario en el portal: www.prepasonora.gob.mx de la Secretaría de Educación y Cultura, el cual deberá de realizarse únicamente desde una computadora con acceso a internet, no en dispositivos móviles”, precisó.

Concluido el registro extraordinario, los alumnos deberán estar atentos, del 25 al 27 de julio, para atender todas las disposiciones de los siguientes procesos en la página oficial: www.prepasonora.edu.mx.

Onésimo Mariscales Delgadillo, subsecretario de Educación Media Superior y Superior del Estado de Sonora, informó que el periodo de aplicación del examen EXANI-I de Ceneval será del 1 al 15 de agosto, previa autorización del Comité Estatal de Salud derivado de la emergencia sanitaria.