Abandonan Pumas Barrera y Malcorra

Los jugadores decidieron no renovar con el equipo universitario

Pumas sufrió sus dos primeras bajas, Pablo Barrera e Ignacio Malcorra no van a continuar con el cuadro universitario, pues decidieron cambiar de aires y no renovaron con el equipo, así lo informó la directiva a través de sus redes sociales.

Ambos jugadores finalizaban contrato en mayo de este año, por lo que Jesús Ramírez, presidente del equipo, se dio a la tarea de comenzar las pláticas tratando de llegar a un nuevo arreglo económico.

Sin embargo, a partir de esta campaña habrá adecuaciones económicas, sobre todo en el club Universidad que sufrió un fuerte golpe económico tras la pandemia por el Coronavirus.

Barrera regreso para el Apertura 2006 con los Pumas y tuvo un buen desempeño bajo el mando de Francisco Palencia, hasta que volvió a sufrir una ruptura de Ligamentos.

Logró recuperarse por cuarta ocasión en su carrera y retornó para ser dirigido por David Patiño, más tarde por Bruno Marioni y recientemente por Miguel González «Michel».

Fue capitán del equipo auriazul y uno de los canteranos más representativos de los últimos tiempos con 105 partidos disputados en 8 torneos cortos.

Malcorra, quien llegó en el Apertura 2018, tuvo un fuerte desencuentro con la afición auriazul que lo culpó de haber dejado fuera al equipo de la Liguilla del Apertura 2019.

Juárez estaría interesado en los servicios de Barrera y si Malcorra no encuentra acomodo, regresará a Argentina