Todo lo están tergiversando: AMLO se disculpa con médicos por declaraciones

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ofreció una disculpa pública a los médicos que se sintieron ofendidos por sus declaraciones contra el gremio realizadas el viernes pasado, en donde subrayó que le fueron tergiversadas sus palabras.

“Si lo entendieron así, ofrezco disculpas, pero no fue eso. Hablé de cómo los médicos tienen una vocación humanista.

Imagínense, era médico Ernesto ‘Che’ Guevara, era médico el mejor presidente de América Latina, Salvador Allende. ¿Cómo voy a hablar mal de los médicos? A mí me salvó la vida un grupo de médicos”, dijo en Palacio Nacional.

“Todo lo están tergiversando. Por eso estoy hablando más despacio que de costumbre, no quiero hablar de corrido para que no vayan a utilizar algo, están viendo pero con microscopio, escudriñan todo lo que hago”, recalcó.

El pasado 8 de mayo, el mandatario acusó que en el periodo neoliberal los médicos solo buscaron enriquecerse: “llegaba el paciente y lo primero que hacían era preguntarle ‘¿qué tienes?’, pero ‘qué tienes de bienes’”.

Diversos grupos de médicos demandaron el fin de semana una disculpa pública por parte de López Obrador ante estas declaraciones.

En la conferencia matutina de este lunes, López Obrador aseveró nuevamente que existen médicos y hospitales, aunque solo “algunos”, a quienes los mueve su ambición por el dinero.

“Hablé de algunos médicos, porque también es una realidad, que se mercantilizó la medicina, es parte del modelo neoliberal. Se robaban las medicinas, no solo eso, adulteraban los medicamentos”, indicó.

“Lo que dije fue había médicos que solo les interesaba el dinero, como todo, como en el gremio empresarial, periodístico, como en el gremio de los legisladores, de los políticos. Ni modo que haya un gremio puro, no, siempre hay desgraciadamente quienes están dominados por la ambición, por el lucro, a eso me referí”, argumentó.

“No es hablar al tanteo, ¿cuántas operaciones se hacen sin necesidad?, ¿o no existe eso?. Desde luego no podemos generalizar. ¿Cómo no va a abonar el tema? Abona para que les dé vergüenza a los que hacen eso, antes no se hablaba de ese tema, claro que no les gusta. A algunos hasta les daban medallas al mérito”, refirió.

Con información de López-Dóriga Digital