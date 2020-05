Suspenden a futbolista por violar reglas sanitarias en el equipo de Hertha Berlín

El marfileño Salomon Kalou fue separado del club indefinidamente luego de saludar de mano e interactuar con otros miembros del equipo

El marfileño Salomon Kalou, jugador del Hertha Berlín, fue suspendido indefinidamente por su club este lunes, luego de que difundiera un video en sus redes sociales en el que se le veía violando las reglas establecidas por las autoridades alemanas para permitir los entrenamientos de los equipos durante la pandemia de Covid-19.

Durante el video, transmitido en tiempo real, el extremo se cambió la indumentaria en el mismo vestuario que otros de sus compañeros. Además, estrechó la mano de otros jugadores e incluso tuvo contacto físico con el médico designado para realizar las pruebas de coronavirus a los futbolistas de esta entidad.

Salomon Kalou ha dado la impresión en su video de que los jugadores del Hertha Berlín no toman en serio las reglas prescritas por las autoridades sanitarias durante la contingencia. Al club le gustaría decir que este error fue sólo del jugador en cuestión, quien violó las reglas fundamentales del club. Se ha tomado la decisión de suspenderlo de los entrenamientos y juegos con efecto inmediato», comunicó la institución de la capital alemana.

Además de burlar el protocolo de seguridad establecido, también se pudo escuchar una conversación entre el propio africano y el bosnio Vedad Ibisevic, en la que criticaban abiertamente la reducción salarial que el club impuso a sus jugadores para hacer frente a una potencial crisis económica.

Lo siento si di la impresión de que no estoy tomando en serio la crisis por el coronavirus. Pido disculpas por esto. Estoy realmente preocupado por las personas en África, donde la atención médica no es tan buena como en Alemania. No tuve razonamiento, estaba muy feliz de que todos dimos negativo en las pruebas. También quiero disculparme con mis compañeros, ellos no sabían del video», fueron las palabras de Kalou.

El Hertha Berlín detalló las precauciones que se han tomado durante los entrenamientos en su complejo deportivo desde que se dio luz verde a las sesiones grupales. Michael Preetz, gerente del club, lamentó que Kalou «haya hecho daño no sólo a la institución, sino también a los intereses por reanudar el futbol alemán».

La Liga Alemana de Futbol (DFL) calificó de «inaceptable y cero tolerable» el comportamiento del jugador africano, luego de que este mismo día se diera a conocer que tras mil 724 pruebas de coronavirus realizadas a los 36 equipos de la Bundesliga y Bundesliga 2, 10 personas resultaron infectadas.