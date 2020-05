Supera México a China en muertos por Covid

En las últimas 24 horas se registran 290 fallecimientos por coronavirus en el país, sumando un total de 4 mil 767 víctimas y más de 45 mil casos confirmados, informaron las autoridades sanitarias. China suma 4 mil 637 muertos, según reporte de la Universidad Johns Hopkins

En México, hasta este viernes se tienen registrados 45 mil 032 casos acumulados de Covid-19 y cuatro mil 767 defunciones, informó el director general de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra.

En conferencia de prensa, señaló que del total de casos acumulados, 10 mil 238 permanecen activos. Asimismo, hay 29 mil 28 casos sospechosos.

Desde el inicio de la epidemia en el país, se han estudiado a 163 mil 691 personas, de las cuales 89 mil 631 obtuvieron resultados negativos.

La Ciudad de México sigue siendo la entidad con mayor número de afectaciones, con 12 mil 456 casos.

Rechaza provocar infecciones a propósito

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que es absurdo pensar que se pueda deliberadamente provocar infecciones de coronavirus como un mecanismo para alcanzar la inmunidad.

Esto sobre la convocatoria a una supuesta fiesta en Las Águilas, a la que se invitaría a personas contagiadas de coronavirus que a su vez contagiarían a otras en la creencia de generar lo que se conoce como ‘inmunidad de rebaño’.

En conferencia de prensa el funcionario de salud dijo que no tiene información de si es genuina o no esta invitación, pero indicó que es un despropósito, pues no es un mecanismo adecuado para conducir a inmunidad.

“Entonces reprobamos este tipo de llamados si es que son verídicos, si es que son falsos también reprobamos los ejercicios de deliberada desinformación. Son sumamente irresponsables y peligrosos”, apuntó López-Gatell