Supera covid-19 paciente que estuvo intubado en San Luis Río Colorado

El joven de 28 años estuvo más de una semana en estado grave

Luego de ingresar al Hospital General de San Luis Río Colorado por Covid-19, al no poder respirar por sí solo, y tras estar más de una semana en estado grave, César Manuel Morgan Hernández fue dado de alta, informó Marina Zazueta Noriega.

La doctora miembro del equipo médico del área Covid-19 detalló que al ingresar el 20 de mayo pasado, el joven de 28 años de edad, solo saturaba al 80% el oxígeno, por lo cual se decidió intubarlo.

No presenta enfermedades patológicas, apuntó, siendo la obesidad el único factor de riesgo que a Morgan Hernández le causó complicaciones en su salud al padecer Coronavirus.

‘’Este paciente pedía alta voluntaria por desesperación, pero personal de enfermería lo convenció de quedarse y esperar mejorar. Gracias a Dios presentó mejoría para continuar con su tratamiento en casa’’, declaró la doctora.

Zazueta Noriega comentó que el joven se comprometió en adquirir una vida más saludable, que incluya dieta balanceada y ejercicio ya que él está consciente que su obesidad le causó estar varios días en estado grave de salud.

Informó que en 15 días se le volverá a realizar la prueba de Covid-19 a César Manuel, y que en tanto no salga negativa seguirá en aislamiento domiciliario.