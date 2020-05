Supera Alex Verdugo lesión en la espalda

El jardinero de raíces mexicanas se dijo recuperado del golpe que sufrió la temporada pasada y ya desea mostrarse con los Medias Rojas

Luego de la lesión en la espalda que sufrió la temporada pasada, el jardinero de raíces mexicanas Alex Verdugo aseguró estar totalmente sano y listo para debutar en la campaña 2020 de Grandes Ligas con Medias Rojas de Boston, su nuevo equipo.

El pelotero de 24 años admitió que esta cuarentena le ha servido para continuar con su proceso de rehabilitación y así, estar a tono para aparecer en el line up de los «patirrojos» cuando comience la temporada del beisbol de Ligas Mayores.

«Físicamente estoy al 100 por ciento. Me siento muy bien. Puedo hacer mis movimientos sin problemas, mi swing, mis lanzamientos, sin ningún problema. Cuando comience la temporada, creo que estaré listo. Ya sea que sea pronto, ya sea dentro de unos meses o lo que sea, creo que físicamente estoy listo”, aseguró el pelotero mexicano.

Ante la incertidumbre sobre la fecha exacta del Opening Day, el ex jugador de Dodgers de Los Ángeles detalló que ha estado entrenando con normalidad en el complejo de Medias Rojas en Fort Myers, Florida.

«Lo que puedo decirles es que pase lo que pase, estoy entrenando todos los días, estoy trabajando como si fuera a haber una temporada. Voy a seguir preparándome, entrenando y manteniendo mi mente aguda, así que ya estoy mentalmente encerrado y físicamente listo para hacerlo”, dijo Verdugo.

El nacido en Arizona reconoció que hay una gran diferencia con respecto a cuando inició la temporada, ya que antes no podía hacer bastantes lanzamientos, debido a la fatiga que sentía.

«Cuando comencé a rehabilitarme, después de un par de lanzamientos me sentía fatigado, me sentía cansado. Ahora es diferente. He mejorado en mis golpeos, mis lanzamientos y mi condición física”, asentó Verdugo.