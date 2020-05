Suman tres mil 160 muertes por Covid-19 en el país

Además, el número de personas contagiadas se incrementó a 31 mil 522

La Secretaría de Salud (Ssa) registró 199 muertes más por Covid-19, con lo que suman tres mil 160, y reportó mil 906 nuevos casos confirmados, para un total de 31 mil 522.

En conferencia en Palacio Nacional, José Luis Alomía Zegarra, director de Epidemiología, informó que 123 mil 446 personas han sido estudiadas desde que inició la contingencia sanitaria y de éstas 71 mil 351 han dado negativo a coronavirus.

Asimismo, Alomía comentó que hasta el momento existen 20 mil 571 casos sospechosos de Covid-19, mientras que, por otro lado, dijo que hay 254 defunciones sospechosas que tienen pendiente el resultado de laboratorio.

De acuerdo con la Ssa, las entidades que concentran el mayor número de casos confirmados de coronavirus son la Ciudad de México con ocho mil 705 casos; el Estado de México, con cinco mil 418; y Baja California, con dos mil 276.

Dictaminarán muertes por Covid no confirmadas

Luego que medios internacionales cuestionaron las cifras oficiales de decesos por coronavirus en México, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reconoció que hay muertes de personas con síntomas de Covid-19 que no quedan registradas como tal debido a que no hay una prueba de laboratorio, pero que éstas son dictaminadas por un comité técnico que resuelve si están ligadas o no a Covid-19.

«Las muertes de personas que padecen Covid-19 no siempre se pueden demostrar, ¿por qué razón? Porque las personas que padecen Covid llegan con frencuencia, particularmente ahora en la Fase 3, en un estado de gravedad que no permite oportunamente hacer las pruebas de laboratorio».

Por ello, reconoció que a las estadísticas sobre las muertes por Covid-19 les falta incluir estos resultados.

«Se podrían tomar las muestras correspondientes aun después de la muerte, pero esto raramente ocurre y entonces tenemos personas que, muy desafortunadamente, pierden la vida y han tenido las condiciones clínicas sugerentes de Covid, pero no quedan registradas como Covid porque no tienen una demostración por laboratorio».

«Precisamente, como esto ocurre en México y en el mundo, es convencional que en la vigilancia epidemiológica se tenga un mecanismo de diagnóstico por dictaminación, que consiste en que un comité técnico de especialistas en salud, médicos, médicas, analiza cuidadosamente el expediente clínico, los antecedentes epidemiológicos, y puede formular una opinión respecto a la probabilidad de que la persona, efectivamente, haya muerto por Covid», detalló.

Subrayó que, por el contexto de la epidemia del nuevo coronavirus, la primera sospecha de una persona que fallece por neumonía debe ser Covid.

«Pero no todas las personas que fallecen por esto son acreditadas como que padecieron Covid, por eso se hace el mecanismo de dictamen», reiteró.

«Hemos explicado varias veces que aún faltan los casos que serán diagnosticados por dictaminación. Nuestra estadística todavía está en espera de contemplar ese dictamen, porque es la mecánica rigurosa que sigue la vigilancia epidemiológica, pero conocemos de todos y cada uno de los casos fatales, muy lamentables todos ellos», sostuvo.