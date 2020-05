Solicitan taxistas apoyo alimentario

Un grupo de taxistas de Hermosillo que ofrecen el servicio de pasaje colectivo se manifestaron ayer frente a los palacios de Gobierno y Municipal, para solicitar a las autoridades apoyo alimentario y créditos para poder subsistir en esta contingencia sanitaria.

Miguel Ángel Fernández, quien a pesar de padecer hipertensión tiene que salir a trabajar al igual que muchos de sus compañeros para llevar el alimento a su hogar y pagar las cuentas, sin embargo, las medidas preventivas implementadas por el Gobierno del Estado de trasladar solo a una o dos personas por pasaje, les afecta el bolsillo, ya que han perdido mucha clientela por este motivo.

«Nosotros estamos batallando por la cuestión de la contingencia porque nos están permitiendo subir una o dos personas al taxi, lo cual no nos está conviniendo y nos afecta económicamente, ya que casi no hay gente, no hay trabajo», expuso.

Dijo que son más de tres mil personas entre operadores y chóferes de las diferentes centrales de taxi en Hermosillo los que se encuentran en la misma situación y requieren de un crédito para pagar renta, gasolina y otros servicios, además de la comida.

El taxista con más de 30 años de servicio comentó que también están pidiendo apoyo en despensa a las autoridades para poder sobrellevar esta contingencia, toda vez que debido a esta pandemia es mínimo lo que sacan al día para llevar comida a la mesa y pagar deudas.

«Nosotros estamos pidiendo apoyo alimentario porque lo necesitamos y también créditos para pagar deudas de concesión, permiso, renta, gasolina.

Si nos dejaran trabajar como debe de ser no estaríamos aquí, expresó.