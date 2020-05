¡Llama! Claudia a desacelerar contagios

No se confían municipios con “luz verde”

Cunde violencia por la falta de estrategia

Resurgen hechos violentos en Hermosillo

¡Llama! Claudia a desacelerar contagios…Y a como estuvo el ¡S.O.S! que lanzara, ahora sí que Claudia ¡¡clama!! porque los sonorenses como nunca se queden en casa, porque así estuvo el desesperado llamado que se le escuchara a la gobernadora Pavlovich Arellano, por como los acelerados contagios de coronavirus en Sonora ya están rebasando los pronósticos que se tenían en todos los sentidos. De ese pelo.

Porque en base a los alarmantes datos revelados por la Ejecutiva Estatal, a través de video mensaje que difundiera en las redes sociales, señala que en las últimas dos semanas ha habido un aumento del 264% en la incidencia, casi el triple de lo que se tenía a principios de mayo, de ahí que apuntillara que no es momento para relajar las medidas de distanciamiento social, exhortando a permanecer bajo resguardo. ¡Palos!

No por nada es que se mostrara preocupada y ocupada, por como en 15 días el númerode casos positivos creciera en casi un 300%, es decir, se tiene casi tres veces la cantidad de infectados que se habían registrado en el primer mes y medio, y para prueba está que el martes se tuviera una jornada negra, al imponerse otro récord con 73 nuevos envirulados, y 7 muertos, para sumar mil 110, y llegar a 86 fallecimientos. ¡Pácatelas!

Aunado a que la Mandataria igualmente destacara, que en última semana también se duplicara la tasa de mortalidad, así como el porcentaje de hospitalización, que aumentó de un 20%, al 40%, lo que pone en riesgo de saturación al sistema de salud, por ya estarse por encima de las estimaciones que había en ese sentido para estas fechas, lo que habla del cómo se ha agravado esa epidemia, y con sobrada razón. ¿Qué no?

Y para que se den una idea del como ya ha cundido ese mortal virus, es que Pavlovich ventilara que actualmente ya son 24 municipios en los que han detectado esos resfriados, y algunos de ellos con un repunte muy marcado, como son Hermosillo y San Luis R.C., que acumulan el 55%, Nogales, así como Cajeme, Navojoa y Guaymas, aclarando que lo que es en esta Capital, el peligro ya está prácticamente por todos lados.

Es por lo que con calidad de urgencia convocara a “dar el último estirón”, al reconocer que: “Sé que ya quisiéramos volver a nuestras actividades, que ya estamos cansados, sé que ya hemos llegado incluso al nivel del enfado, lo entiendo perfectamente, pero sé también que podemos hacer un último esfuerzo para protegernos y proteger a los que más queremos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestras familias”.

Tan delicada está la cosa por esa enfermedad, que ya el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ventiló que es el momento de máxima transmisión, por lo que el próximo 1 de junio no se volverá a la “nueva normalidad” a la par en el País, cuando se levante la Jornada Nacional de Sana Distancia, porque eso dependerá de los indicadores y decisiones de cada Estado, según el semáforo del riesgo epidemiológico.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

No se confían municipios con “luz verde”…Para que vean el cómo ante la creciente pandemia del Covid-19, ya ni los llamados Municipios de la Esperanza se han confiado, sino que por el contrario se han “curado en salud, por como algunos lejos de reanudar labores desde el pasado “San Lunes”, como se los autorizara el gobierno federal, decidieron permanecer “a medio brazo”, o sólo con las actividades esenciales.

Tal es el caso de la municipalidad de Moctezuma, cuya alcaldesa es Adriana Sepúlveda, al manejar que optaron por “llevársela calmada”, al por medio de Cabildo acordar de manera unánime que en las próximas dos semanas seguirán operando sólo los comercios y empresas consideradas como elementales, en aras de cuidar a la ciudadanía de una probable contagiadera, por estarse enla etapa más crítica de propagación.

En lo que es una determinación que aflorara que tomaran otras localidades, también etiquetadas como de la esperanza, y que se localizan en la zona serrana sonorense, mismas que suman 16, aunque en el Ayuntamiento que representa Sepúlveda Rodríguez se hizo con un plus extra, al prohibirse la reapertura de las dos agencias cerveceras que ahí operan y que abastecen, o embriagan a toda esa zona. De ese vuelo.

Eso como parte de una estrategia para evitar las aglomeraciones de quienes buscan “cheve”, al estilarse que iban a ser las únicas que abrirían en toda la República Mexicana, de ahí por qué los regidores votaran porque esas distribuidoras cerveceras no reanudaran la distribución y venta de bebidas alcohólicas, por no ser algo esencial, y es que hasta ya había reservaciones en hoteles desde otras ciudades para acudir a comprar.

Ciertamente que apenas y hacen bien en mantenerse libres de esos mortíferos catarros, por como ya el vocero de ese mal, Gerardo Álvarez Hernández, adelantara que el “pico” en la Entidad podría presentarse por allá en el venidero mes de julio, y con uno vaticinio nada halagüeño, como es que el número de enfermos tal vez sea de ¡¡9 mil!!, y no de 6 mil 500, como hasta ahora se ha proyectado. De ese tamaño.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cunde violencia por la falta de estrategia…Ahora sí que por más que quiera justificarla, o componerla en el aire, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, pero lo cierto es que ha faltado estrategia e inteligencia en ese ámbito, de ahí el sentir general que hay de que se ha fracasado en el combate contra el hampa, por los miles y miles de muerto que sigue habiendo. ¡Vóitelas!

Y para muestra basta un botón, por el “foco rojo” que hoy por hoy representa Cajeme, por tasa acumulada de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes disparase 11 puntos en el primer cuatrimestre del actual 2020, respecto al mismo lapso del año pasado, al pasar de 15., a 26.1, como lo “apechugara” Durazo, al ayer comparecer en la conferencia mañanera del “Pejidente”, Andrés Manuel López Obrador. ¡Tómala!

Razón por la cual es que junto con Tijuana, la región sonorense sea una de las latitudes en las que se han encendido las alarmas, y no es para menos, como los prueban los últimos hechos de alto impacto que se han suscitado por estos rumbos, con enfrentamientos entre bandas del crimen organizado en Magdalena y Caborca; así como hallazgos de cuerpos descuartizados; y el asesinato de un periodista en Obregón.

Sin embargo lo que demuestra que no le están “echando tatema” en ese rubro, es lo que recién sucediera en la ciudad magdalenense, como es que no reaccionaran después de una primera balacera que tuviera lugar, y al siguiente díaperpetrarse otra, muriendo dos civiles, al quedar en medio del fuego cruzado, uno de ellos el ex alcalde y regidor, Luis Alfonso Robles Contreras, lo que denotó que no hay prevención de la Federación.

Al suponerse que era como para que las fuerzas coordinadas por Alfonso Francisco, en el acto, o después de la primera tracatera, hubieran tomado el control de la situación en esa población, pero que va, al darle la oportunidad a esos delincuentes para que terminaran tirotearse, pero llevándose por delante a gente inocente, de ahí por qué ni con la Guardia Nacional han podido hacer la buena diferencia. Así la falla.

De ahí que“no pinte”el que Durazo Montaño salga con que esos asesinatosen abril bajaron un 1.66%, respecto a marzo, al cometerse 2 mil 950, lo que es un ínfimo descenso en ese delito, quesí que ya está que espanta. A ese punto la mala percepción.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Resurgen hechos violentos en Hermosillo…Con relación a la violencia, que a todas luces tiene que ver con el “Narco”, no cabe de que nuevo de nuevo le está tocando a Hermosillo, por como en los últimos días los atentados violentos han estado a uno tras otro, con casas incendiadas porgruposarmados; o hijos con sus madres baleadas, como ahora ocurriera en la colonia Eusebio Kino, Las Ladrilleras, y puras de esas. ¡Zaz!

Pues a ese grado es que se ha estado activando el llamado Código Rojo en esta Ciudad del Sol, por esos ataques que ya no ser hechos aislados, sino más bien reiterados, lo que ya ha alertado “al más apanterado”, como dice el dicho, y más por hasta ahora no verse ninguna táctica preventiva, y mucho menos personas detenidas en torno a esos hechos, que por algo se han prestado para pensar lo “píor”, y lo que le sigue.

Si se toma en cuenta que lo que es el Comisario General de la Policía, Gilberto Landeros Briseño, es como si no existiera, al dar muestras de que para él es como si no estuviera pasando nada, cuando la cruda realidad es que se ha puesto de manifiesto, que lo que son los demonios otra vez andan sueltos, y con más ganas, por los sucesos que han tenido lugar, y que se salen de lo normal, por como ya han rafagueado varias casas. ¡Ñácas!

Aún y cuando no se necesita tener una “bola de cristal, para intuir que se tratan de hechos sangrientos, o probables “ajustes de cuenta”,relacionados con el “narcomenudeo”, como lo refleja el que no se haya detenido a nadie, y esa clase de delincuentes sigan haciendo de las suyas impunemente, porque para cuando los agentes “al mando” de Landeros Briseño llegan, es obvio que ya “pelaron gallo”, y con todo el gallinero.

Así ha estado esa inseguridad en esta “Capirucha”, sin que para nada se haya notado la operación de las instancias federales, como tampoco de la denominada Mesa por la Paz, para la reconstrucción de la seguridad, por ser hora de que nadie ha dicho “está boca es mía”, aún y cuando al que le toca enfrentar ese tipo de modalidad delincuencial, es al delegado de la Fiscalía General de la República (PGR), Pavel Núñez Moreno.

Por cierto que Pavel hasta ayer salió a dar la cara para por fin informar que iniciaron 14 carpetas de investigación por los acontecimientos suscitados en Magdalena y Caborca, propiciados por bandas criminales.

Correo electrónico: [email protected]