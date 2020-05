Aún “no está el horno” para el retorno

Cunde el coronavirus entre los militares

Continúan “rifándosela” los de la PESP

Entre la epidemia “celebra” la alcaldesa

Aún “no está el horno” para el retorno…Y está quedando más que demostrado, que en Sonora todavía no están las condiciones dadas, como para volver a la llamada “nueva normalidad”, y para prueba está que acaba de registrarse la “píor” jornada desde que llegara el coronavirus por acá, el pasado 16 de marzo, al confirmarse 76 nuevos casos, y 5 muertes, para sumar a más de mil, y casi 80 decesos, respectivamente. ¡Zaz!

Porque a partir de lo advertido por el director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud, Gerardo Álvarez Hernández, de relajarse las medidas preventivas por la ciudadanía, al equivocadamente creer que ya puede salir como si nada, ignorado el programa “Quédate en Casa”, podrían empezar a presentarse hasta 200 contagios diarios, y entonces sí la epidemia salirse de control. De ese pelo.

Es por eso que Álvarez Hernández apuntillara, que salvo los 16 municipios que se declararan como “de la esperanza”, por estar libres de esos mortales resfriados, el resto no podría reanudar actividades económicas y sociales “al cien”, hasta que el Gobierno Federal no declare oficialmente el fin de esa catástrofe sanitaria, y quién sabe, porque mucho dependerá de las condiciones enfermizas que presente cada Entidad. ¡Pácatelas!

O séase que como a buen entendedor pocas palabras, con eso queda más que claro, que no porque desde ayer empezara a regresarse a la operatividad laboral por etapas, eso no significa que el peligro de propagación haya desaparecido, sino todo lo contrario, porque al la gente salir de su confinamiento aumentará el riesgo de transmisión, y es por lo que primero las empresas implementarán protocolos de prevención. Así el dato.

De ahí por qué hasta en las municipalidades a las que ya les dieron el Vo Bo, o visto bueno, para que “vuelvan a la vida”, después de la cuarentena, igualmente tendrán que hacerlos de manera progresiva y gradual, más no de sopetón, o de “todos al bolón”, razón por la cual del exhorto que de nuevo hicieran, para una vez más ser un ejemplo nacional, y no aflojar el paso contra ese mal, como es quedándose en sus hogares.

Y es que en base al Plan de Reactivación Económica del Estado anunciado por la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, la estrategia es que en el ínter que se llega al 1 de junio, que es cuando se levantaría la Jornada Nacional de Sana Distancia, el 75% de la población permanezca en cautiverio, como se ha dicho por choteo, y únicamente alrededor del 17% retorne a trabajar, por como todavía estarse en la fase más crítica.

Tan aún existe el temor de una contagiadera, que lo que es la alcaldesa de Moctezuma, Adriana Sepúlveda, ya tomara la decisión de no reaperturar su actividad, a pesar de ser un “Municipio de la Esperanza”, eso al detectar que en los hoteles habían hecho reservaciones desde San Luis R. C., Cajeme, Hermosillo y Guaymas, entre otras ciudades, para acudir a comprar “cheve”, ya que eso pudiera provocar infectados. ¡Vóitelas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cunde el coronavirus entre los militares…Finalmente se confirmó lo que desde un principio se sospechó, de que por una falta de atención cundió un brote de Covid-19 que aflorara entre la milicia en el retén militar de Querobabi, al punto que ya se contabilizaban 143 contagiados, diseminados en cuatro municipios, y todo por no haberse actuado a tiempo para frenarlo, de acuerdo a lo que se filtrara. ¡Ñácas!

No en balde es que hoy en día los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estén convertidos en el segundo grupo más afectado, sólo superado por el personal del sector Salud, que hasta “el corte” del pasado “dormingo” ya acumulaban 244 pacientes, de los cuales 109 son enfermeras, 87 médicos, 3 laboratoristas y 3 dentistas, así como 42 en general, que no son de los que atienden directamente. ¡Tómala!

Sin embargo en lo que tiene que ver con la contagiada en serie y en serio de los militares, manejan que pudo haberse evitado, de no haberse “montado en su macho” el comandante de la Cuarta Zona Militar, un tal Cruz Muñoz Navarro, por como en su momento minimizar los primeros envirulados, y dizque hasta mandara a “arrestar” a la misma doctora de la Sedena que los descubriera, según él por andar “apanicando”. ¿Será?

Aún y cuando ahora tratan de justificar que se infectan por la proximidad física que tienen, tanto en sus tareas, como en sus viviendas, y puestos de trabajo, cuando lo cierto es que no pasa lo mismo con otros cuerpos de ese tipo, como la Armada de México, por ejemplo, o la Guardia Nacional, no obstante y que tampoco han resultado inmunes, o infalibles, por ya ser varios los contaminados, pero no a ese grado. ¿Qué no?

Pero en lo que son peras o manzanas, lo único cierto es que a los elementos de las fuerzas castrenses comisionadas por estos rumbos, ya las tienen en la mira del microscopio, o bajo investigación epidemiológica, con la finalidad de seguir rastreando más enfermos por ese virus, al que ni las bayonetas que traen a cuestas lo ha detenido, y por el contrario los ha tumbado en cama, incluso ya con mínimo una baja. ¡Palos!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Continúan “rifándosela” los de la PESP…Para más que la misma Federación, los que vaya que se la han seguido “rifando”, son los de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), dependiente de la Secretaría de Seguridad del Estado, cuyo titular es David Anaya, por como ahora trascendiera que repelieron un ataque por aire y capturaron a un grupo armado en la insegura región de Caborca. De ese vuelo.

Toda vez que cuando los agentes de la PESP realizaban patrullajes de vigilancia por cielo y tierra en esa zona, después de que reportaran un enfrentamiento a balazos en un lugar conocido como el Cerro Blanco, es que utilizaron la aeronave por ser un área de difícil acceso, y es cuando los sicarios le dispararon, iniciándose una persecución desde las alturas, después de que huyeran en diferentes direcciones. Así la desparramadera.

Pues una vez que el piloto lograra realizar varias maniobras tácticas para librarse de las balas, es que pudieron responder la agresión, como se observara en unos videos que circularan, por lo que ya después con el apoyo de unidades terrestres, es como consiguieran detener a cuatro sujetos, así como un arsenal y varios vehículos en que se desplazaban, entre ellos uno blindado, por lo que así estuvo ese peliculezco operativo. ¡Órale!

En lo que es un hecho más de alto impacto, con el que se vuelve a demostrar que las instancias federales se han quedado cortas en el combate de ese delito que está relacionado con el crimen organizado, y que en teoría les compete resolver por medio de la Fiscalía General de la República (FGR), de la que es fantasmal delgado Pavel Muñoz Moreno, como lo exhibe que ni señales de vida haya dado. De ese tamaño.

Y una evidencia de ello, es que en el también reciente asesinato del ex alcalde de Magdalena, Luis Alfonso Robles, ocurrido el pasado viernes, cuando quedara en medio de una tracatera entre pistoleros, al que se vio arribar es a Anaya Cooley, para con las autoridades municipales y militares atender esa emergencia, pero de Muñoz Moreno y sus malas compañías no se supo nada, como en el corrido de Camelia “La Texana”.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Entre la epidemia celebra la alcaldesa…Quien ahora sí que ante el mal, o enfermo tiempo, está poniendo buena cara, es la alcaldesa Célida López Cárdenas, como lo hiciera ayer al cumplirse un año más de la fundación de Hermosillo, con lo que llegara a 320 mayos, al invitar a los hermosillenses a dar lo mejor para superar el gran reto que los contagiosos tiempos actuales les han puesto enfrente, por lo del coronavirus.

Ya que para levantarle el ánimo a los ciudadanos, Célida Teresa difundió un mensaje a través de las redes sociales, en el que resalta y detalla la evolución que ha tenido “Hornosío” en los últimos tres siglos, hasta constituirse hoy en día en una de las capitales más destacadas e importantes del País, aún y cuando aclarara que por la pandemia de hoy en día, ahora tocará celebrar desde casa, para lo cual han diseñado un programa.

Lo anterior derivado del distanciamiento social que hay hoy por hoy, por la contingencia de salud, es que las Fiestas del Pitic 2020 serán de manera virtual, vía la red del Internet, y para ese efecto es que armaran una agenda de actividades artísticas diarias, como las que se hacían anteriormente de manera presencial, o en vivo y a todo color, con las que privilegiarán a los talentos locales, por lo que así estará esa festividad anual.

Con lo que puede decirse que con esa felicitación cibernética que difundiera López Cárdenas, prácticamente dio la voz de arranque a esa celebración, al destacar el arraigo, origen y raíces de los habitantes de esta Ciudad del Sol, que han sabido vencer las dificultades y obstáculos, de ahí que no se cree que en esta ocasión vaya a ser la excepción, lo que explica del porqué de las porras que les echara. Ni más ni menos.

Ciertamente que como cambian los tiempos, porque apenas en el 2019 por estas fechas todo era fiesta en la presente semana, en tanto que hoy por hoy todo parece un velorio, con una “Capirucha” fantasma, por cómo están las calles solas, y las mayorías enclaustradas en sus viviendas, para sacarle la vuelta a un enemigo que es invisible, pero que ha paralizado al mundo, como es ese patógeno que provoca los mortíferos catarros.

Correo electrónico: [email protected]