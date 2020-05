Iniciará entre dudas “nueva normalidad”

“Se soltaron los diablos” el fin de semana

$acan raja” del coronavirus los ladrones

Sigue ofreciendo de$cuento$ la alcaldesa

Iniciará entre dudas “nueva normalidad”…Y como no hay plazo que no se llegue, ni fecha que no se cumpla, es que con un mar de dudas, pero ¡hoy!, ¡hoy!, ¡hoy!iniciará la primera fase de las actividades laborales, después de la cuarentena provocada por la epidemia del coronavirus, de ahí que a las Entidades les estarán dando la opción de adaptarse a sus “enfermas realidades”, para que así puedan decidir si empiezan.

Porque de acuerdo al plan confirmado por Hugo López-Gatell, el ya famoso subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, la reanudación de la actividad económica y social será en las municipalidades sin contagios de esos mortales catarros, lo mismo que en sus colindantes, denominados «Municipios de la Esperanza», que hasta fin de semana ya sumaban 324, distribuidos en 14 Estados, a los que les colocarán cercos sanitarios de protección, con la finalidad de que sigan igual de “sanos”. De ese tamaño.

De ahí que a partir del último reporte dado a conocer por López-Gattel, las localidades sonorenses a las que les darían “luz verde” para que vuelvan a la llamada “nueva normalidad”, serían un total de 16, que son Tepache, San Felipe de Jesús, Granados, Bacanora, Arivechi, Moctezuma, Huachinera, Nácori Chico y Huásabas, además de Huépac, Divisadores, Atil, Banámichi, Bacadéhuachi, San Javier y Aconchi.

Pero alparecer todo lo están haciendo “al hay se va”, en cuanto a esa reanudada de labores, que apenas hasta ayer iban a enviarle oficialmente la lista a la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, tocante a esas poblaciones que estarían en condiciones de “volver a la vida” éste “San Lunes”, pero incluso dejándolo a la decisión y criterio de los gobernadores, a partir del como esté esa pandemia en sus regiones. De ese pelo.

Si se parte de que era hora que todavía no determinaban las reglas bajo las cuales regresarían a su operatividad los primeros sectores autorizados, como son el automotriz, de la construcción y el minero, como lo exhibe que trascendiera que la Planta Ford de Hermosillo ya“calentando motores” para empezar a funcionar, pero aún no les habían especificado en que términos, que según esto sería con un solo turno.

Por suponerse que a partir de este día las empresas comenzarían a implementar sus protocolos de sanidad, para preparar las condiciones para el retorno de sus trabajadores; y la segunda fase ya sería la operación en sí, aunque “a medio brazo”, o gradualmente; en tanto que la tercera arrancaría el 1 de junio, cuando concluirá la Jornada Nacional de Sana Distancia, y la regularán mediante un semáforo que monitorearán por zonas.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“Se soltaron los diablos” el fin de semana…Ahora sí que no cabe duda que el fin de semana “se soltaron los diablos”, por los dos hechos de alto impacto registrados, uno el viernes en Magdalena, en el que muriera el ex alcalde, Luis Alfonso Robles, al quedar en medio de una balacera entre grupos armados; y el otro el sábado en Obregón, con el asesinato del periodista y promotor de espectáculos, Jorge Armenta Ávalos.

Casi por nada es que las condenas no se hicieran esperar por todos los medios, por como a “Poncho” Robles Contreras le tocarán las balas sin deberla ni temerla; en tanto que al director del Medios Obson, que incluía un diario y un semanario, ya lo tenían amenazado, al grado de que andaba escoltado por dos agentes de la Policía Municipal obregonense, pero ni eso detuvo a los sicarios, que lo mataron junto con uno de ellos. ¡Tómala!

Eso luego de que a Armenta Ávalos, que también era organizador de los tradicionales bailes de Cócorit, así como del Palenque de la Expo Obregón y del Teatro del Pueblo, lo sorprendieron con sus guardias policiales,cuando salían de un céntrico restaurante, ubicado en la calle Allende, entre Chihuahua e Hidalgo, luego de que desde un auto en movimiento hombres armados abrieron fuego contra ellos, muriendo en el lugar. ¡Zaz!

Así que ni el haber estado bajo el resguardo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, adscrito a la secretaría de Gobernación, salvó a Jorge Miguel, de ahí por qué ya se adelantara, que no sólo se creará grupo especial para esclarecer su sonado homicidio, sino que además no se descartará ninguna línea de investigación, tanto en lo familiar, personal, como profesional.

Pues con todo y que de inmediato surgieran las especulaciones sobre ese reprobable crimen, con el que de nuevo seatentara contra el periodismo, lo cierto es que las amenazas no son recientes, y para prueba está que en varias ocasiones los han amagado con lanzarles bombas molotov a sus instalaciones; además de que el 1 de enero del 2016 dos vehículos de sus reporteros fueron atacados e incendiados. A ese extremo.

Tan es así que hoy en día la sede periodística de Obson, de línea preferentemente de nota roja, permanece vigilada por elementos policíacos, así como varios de sus periodistas, por igualmente estar amenazados, hasta que lamentablemente a Armenta “le pusieran punto final” con ese acribillamiento, al igual queal policía, Orlando Ruvalcaba, quedando gravemente herido Rafael Vázquez. De ese nivel la tragedia.

Sin embargo, y al igual como en casos anteriores, en los que mortalmente han atentado contra comunicadores, se espera que a la brevedad posible se esclarezca, como ya saliera a prometerlo la fiscal estatal, Claudia Indira Contreras, de ahí por qué la “Gober”, Claudia Pavlovich, le pidiera el acudir a Cajeme a checar el dato.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

“$acan raja” del coronavirus los ladrones…Vaya que no con “el apagón”, como dice la canción, sino más bien con el Covid-19, que cosas, o raterías están sucediendo, al aflorarque delincuentes vestidos de blanco, que se identifican como enfermeros del IMSS, llegan a las casas de personas mayores con el cuento de que le darán seguimiento a algún tipo de tratamiento y los engañan para despojarlos de sus pertenencias.

De ese vuelo está esa modalidad de asaltos que están perpetrando a domicilio, en el marco de la contingencia de salud, como ya lo reconocieran los de la Delegación del IMSS en Hermosillo, cuyo delegado general es Edgard Jesús Zitle García, al revelar que de entrada les reportaron dos casos, uno en el fraccionamiento Las Fuentes; y otro en la colonia Luis Encinas, por lo que quién sabe cuántos más no habrá. ¡Pácatelas!

Ya que según la denuncia por parte de los afectados, los ladrones arribaron a una de las casas y se identificaron como personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y con el pretexto de que eran parte de un programa de visitas para una revisión mensual en el hogar, para que no salgan por lo del coronavirus, a uno de ellos al acepta le pusieron aceite en la mano y lograron quitarle la joyería que traía.

Es por lo que Zitle García y sus operadores alertaran contra ese tipo de atracadores impostores, al rechazar que empleados de esa institución realicen consultas domiciliarias sin previo aviso, aunado a que siempre lo hacen a bordo de ambulancias, o vehículos oficiales, plenamente identificados, además de que no realizan ningún tipo de cobro a los pacientes, de ahí el exhorto para que no les abran la puerta. ¡Palos!

Luego entonces ante ese nuevo modus operandi delincuencial, y por ya haber una querella formal ante el Agencia del Ministerio Público correspondiente, es que La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) ya le lanzara un ¡S.O.S! a la población, a fin de que “se cure en salud” y prevenga, para que no se deje embabucar, o estafar por esa clase de hampones, que ni ante urgencias como la actual se detienen. ¡Vóitelas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Sigue ofreciendo de$cuento$ alcaldesa…Por los que nomás no está quedando, a la hora de idear el dé a cómo apoyar a los usuarios en esta contingencia sanitaria, es por los de Agua de Hermosillo, por como después de que en abril exentaran del pago a las familias más vulnerables, ahora están ofreciendo un 10% de de$cuento en el recibo, que será en general para todos los que sean cumplidos con el pago mensual. ¡Qué tal!

En esos términos está la buena nueva que “sacara a flote” el director Comercial del organismo operador, Iván Sandoval Gámez, y cuya de$contada únicamente aplicará para quienes liquiden tres facturas consecutivas en tiempo y forma, en lo que es un beneficio que puede mantenerse indefinidamente, si es que el cliente cubre su adeudo antes de la fecha de corte, por lo que esa será la ventaja de estar “al corriente”. De ese vuelo.

Ya que de acuerdo a lo ventilado por Sandoval Gámez, de lo que se trata es de incentivar a los que mantienen un récord de pago positivo por concepto de consumo de agua, y cuya reducción en el monto a pagar aparecerá automáticamente, pero siempre y cuando se haga a través de los cajeros automáticos de esa paramunicipal, así como en tiendas de autoservicio, bancos, servicios en línea, o en módulos. A$í la motivación extra.

Aún y cuando aclarara, que en aras de respetar la sana distancia, es que sólo están en servicio las oficinas ubicadas sobre el bulevar Luis Encinas y avenida Universidad; así como las de Colosio y Guerrero; y también las que operan dentro de Plaza Ley Sahuaro, e igual las de Pabellón Reforma, sobre la calle De la Cultura y Reforma, en horario de 8:00 a 3:30 horas; y además a través de la página de aguadehermosillo.gob.mx.

O séase que así está la sensibilidad mostrada por la alcaldesa, Célida López Cárdenas, por cómo ha seguido promoviendo esas rebajas en los diferentes servicios que presta el municipio, como igual lo hicieran con el impuesto Predial, multas de Tránsito y demás. A ese punto el sentido social.

Correo electrónico: [email protected]