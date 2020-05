+ “Buscan” “al perdido” titular de la CEDH

“Buscan” “al perdido” titular de la CEDH…Y ahora sí que la ya famosa agrupación de las Madres Buscadoras de Sonora, liderada por Cecilia Flores, ya no sólo están buscando a sus familiares desaparecidos, sino también al tachado de burocrático e insensible “Presi” de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Pedro Gabriel González, por ser una de las instancias que no las han apoyado. ¡Palos!

Así que como una forma de manifestar su inconformidad contra González Avilés y sus operadores, por esa falta de respaldo, es que aprovecharán la pasada celebración del 10 de Mayo para realizar un vigila de protesta frente a la sede de esa institución, que en teoría está para defender las garantías individuales, pero que en la práctica, y en el último tiempo, ha estado por demás alejada de esa misión, y es por lo que se lo reclamaran.

Y es que mediante ese plantón Flores Armenta y compañía expresaron que no tenían nada que festejar en esa emblemática y tradicional fecha, en la que se agasaja a las mamás, por el dolor que enfrentan, y que por el contrario era un homenaje para los miembros de sus familias que aún no han encontrado, de ahí que hasta velas llevaran, como parte de un acto simbólico, según esto para que sea una luz que los guíe su camino.

Por lo que así es como públicamente le echaran en cara esa dejadez y negligencia oficial a Pedro Gabriel, por como irónicamente sí que se la ha visto “muy perdido”, y en todos los sentidos, desde su llegada a la titularidad de esa instancia “justiciera”, en la que nomás se ha dedicado a vegetar, de ahí que ya no sea ni sombra de lo que fuera en el tiempo reciente, por como con él han ido para atrás como el cangrejo. ¡Ñácas!

Más menos así han caído en la desesperanza las integrantes de ese colectivo civil, por como prácticamente las han dejado solas en esas peligrosas búsquedas, de ahí que hoy en día hasta al coronavirus han estado desafiando, por cómo no han parado con sus rastreos, como los que al menos dos veces por semana han seguido realizando, donde les reportan que pudiera haber cuerpos enterrados. ¡De ese pelo!

Luego entonces así está la “quemada”, o alumbrada, que en esta ocasión el dieran al ombudsman sonorense, y con sobrada razón, por como en todas las áreas que tienen que ver con su responsabilidad, simplemente ha tenido una labor entre azul y buenas “nochís”, por el cómo se la ha llevado en el limbo, al no hacer nada nuevo, y por el contrario haber eliminado mucho de lo que ya se había avanzado. Ni más ni menos.

Vuelven a “$acar a flote” a una alcaldesa…La que ya le está compitiendo a la guaymense Sara Valle, para ser la “píor” alcalde de Sonora, es la de Navojoa, Rosario Quintero Borbón, por como ahora la $acaran a flote unos presuntos nuevos actos de corrupción, que ooootra vez la implican a ella y su “bonita familia”, y que están relacionados con el Oomapa$, que es el organismo operador de agua. ¡Pácatelas!

Eso en base a la revelación hecha por un ex funcionario despedido de su administración, había la orden de la “Chayo” Quintero de asignarles $25 mil pesos quincenales a sus hijos, Ángeles e Irvin Escoboza; en tanto que a su “mariachi”, o marido, le entregarían $400 mil “del águila” mensuales de esa dependencia acuática, según esto para financiar su carrera política una vez que termine su turbulento trienio.A ese grado.

De esa forma es que ahora balconearan a Quintero Borbón, como para que hasta la comisionada municipal de Morena en “Polvojoa”, una tal Miriam Márquez, les exigiera a las instancias correspondientes el investigar esos “líquido$ moche$” que le echaran en cara, para que a los navojoenses no “se las vuelva hacer de agua, como ocurriera con la tran$a de los “famosos “vale-gate” de ga$olina por la que la denunciaran.

Sin embargo con los de la coalición de Morena y el Partido Encuentro Social (PES) que abanderara a Quintero de todo pa$a, sin que pase nada, por como a final de cuentas los solapan, como lo exhibe que el dirigente estatal, Jacobo Mendoza, en vez de salirle al quite a esas corruptelas y abanderar una campaña en pro de la transparencia de quienes gobiernan, prefieren “lavarse las manos” marcar una encubridora distancia.

Seña de ello es que Márquez Gracia mantenga un distanciamiento, con respecto a la “quemada” de Rosario, como si se tratara del coronavirus, y no es para menos, por lo ratera que dicen que ha salido. Así la famita.

“Mete ruido” innecesario titular del Trabajo…Está más que claro, que el que se está viendo muy falto de sensibilidad, es el por algo tan llevado y traído secretario del Trabajo estatal, Horacio Valenzuela Ibarra, por ponerse a decir que a pesar de los gripones que tienen parados a la mayoría de los centros de trabajo que no son esenciales, aún así están obligados a la entrega de utilidades en el presente mayo. ¡Zaz!

Aún y cuando de antemano se sabe que es un derecho laboral que no va a suspenderse por una contingencia de salud, de ahí que salga sobrado el que Valenzuela se los recuerde, y menos que se ponga a decirlo en el peor momento, o cuando “el horno no está para bollos”, como ayer lo hiciera, bajo el argumento de que es “lana” que corresponde a los ingresos obtenidos durante el ejercicio fiscal del 2019. Así el desatino.

Por intuirse que es algo que no debe resaltar, por ser un proceso que se lleva a cabo con un procedimiento normal, como ya aflorara que lo empezaron a hacer con los trabajadores de la Minera de Cananea, a los que dan cuenta que les tocarán algo así como $250 mil pesos “por cabeza”, y que son los que más perciben, eso por como la infinidad de las compañías están sin operar con motivo de la cuarentena y lo que todavía falta.

Para muestra está que el mismo funcionario aceptara que tales montos ya deben estar calculados por los patrones, por ser sumas que se reportan ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), en el pago de Impuesto Sobre la Renta, aunque justifica esa recordada con el pretexto de que lo recomendable es que les liquidaran a tiempo esa prestación, por la urgencia económica que también hay hoy en día. ¡Aja!

Aún así el sentir general que quedara ante esa postura de Horacio, quien por lo que se ve siempre anda en el espacio, es que estuvo por demás inoportuna, más que aclaratoria, después de que al empresariado lo han exhortado a “Jalar Parejo” contra el coronavirus, como reza el lema, y es que con eso de alguna manera les “meten ruido” en ese rubro, lo que para nada es de “mucha utilidad” para ese gremio. ¿Qué no?

¿“Fuera máscaras” con fuerzas armadas?…Con el que vaya que se dijo ¡fuera máscaras!, es con el decreto presidencial que se emitiera, y que esta semana entrara en vigor para oficializar que las fuerzas armadas sigan en las calles y hagan labores de seguridad pública por los próximo 5 años, porque ahora esa es la facultad tendrá el Ejército, Fuerza Aérea y Marina, según esto en apoyo a la Guardia Nacional. ¿Será?

En lo que desde ya se ve como una militarización de una función que nomás le competía a los municipios y Estados, y en la que coadyubaba la Federación, con todo y que con ello se acabará la simulación que ya había, por como a los militares y marines ya se les veía en los operativos que se realizan en la mayoría de las ciudades, pero según esto nomás participando como respaldo, pero sin una injerencia directa. ¡Vóitelas!

Aunque de aquí en adelante, y con esa “luz verde” que les están dando, para que entren en acción por su cuenta, quiere pensarse que ahora andarán como “chinos libres”, y deteniendo a todo aquel que vean sospechosos, aún y cuando se habla de que actuarán de manera “extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, pero ciertamente que no han ventilado los detalles, de ahí las dudas.

Luego entonces no se sabe si esa libertad operativa que les otorgarán hasta marzo del 2024, les permitirá patrullar por todos lados, como parte de una táctica preventiva, aunque a partir de la mala fama que tienen, por los excesos en que ha incurrido la milicia, es por lo del temor que hay entre la ciudadanía, con todo y que digan que se regirá por el estricto respeto a los derechos humanos, cuando ya antes eso les ha valido. ¡Ups!

A ese punto se está llegando ya, es decir, a esa medida desesperada, por como el actual gobierno federal ha fracasado en su intento de frenar la creciente inseguridad, a pesar de las ideas y planes del secretario de esa área, Alfonso Durazo Montaño, porque simplemente el año pasado fue el más violento de la historia de la República Mexicana, y el mes anterior también se rebasó esa estadística, aún y con el coronavirus. ¡Glúp!

A no ser y que con esa estrategia se estén preparando, para militarmente enfrentar una posible ingobernabilidad, derivada de las condiciones económicas adversas que pudieran quedar el País, a raíz de los estragos que tal vez cause el Covid-19, lo que tal vez genere un malestar social, y es que las especulaciones no se han hecho esperar, después de que se había dicho todo lo contrario, respecto a los militares. Así el dato.

