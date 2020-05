No expondrán al virus a los estudiantes

No expondrán al virus a los estudiantes…Y la que para nada es una decisión de Primaria, sino por el contrario muy bien pensada, es la que determinara la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, como es la de mantener las clases desde casa, ante el anuncio que hiciera de concluir el actual ciclo escolar 2019-2020 a distancia, lo que significa que ya no volverán a las aulas, para sacarle la vuelta al coronavirus. De ese pelo.

Porque de acuerdo a la política de prevención que ha promovido Pavlovich Arellano, desde la llegada de esa epidemia a Sonora, el pasado 16 de marzo, la salud y la vida de las personas ha estado por encima de todo, de ahí que bajo esa visión, sí que después de tanto encierro, por lo de la cuarentena, sería tanto como poner en riesgo al estudiantado, al casi casi mandarlo al matadero, en caso de haberlos regresado a las aulas. ¿Qué no?

Así que de partiendo de que la mayor preocupación de las madres y padres de familia es la educación y el bienestar de sus hijos, es que adelantara que diseñará un plan que permita al alumnado seguir estudiando bajo resguardo desde sus hogares, con todo el apoyo y las condiciones necesarias, como se ha hecho hasta ahora, al grado de que hasta con Internet han becado a los que no estaban en red, para que puedan estar en línea.

No por nada es que Claudia señalara con todas sus letras que: “En este tema quiero ser muy clara: por ningún motivo, ninguno, tomaré una medida que ponga en riesgo la salud de nuestros más valiosos tesoros: nuestros hijos, por ello, he decidido que en Sonora, el presente ciclo escolar de educación Básica concluya con los niños en casa”, en lo es una medida que ha sido muy bien vista, por el peligro que aún hay hoy en día. ¡Ups!

Eso al advertir que el Estado continúa con una curva de contagios al alza, por lo tanto para que la vuelta a la llamada “nueva normalidad” sea sin una proliferación de infectados, es necesario que se mantengan los máximos cuidados, a fin de garantizar la protección de la población, y como la comunidad escolar es la más propensa, es por lo que acordaran tenerla protegida desde sus viviendas para no exponerla. ¡Mínimo!

Y es que hasta la fecha todavía estaba el dilema de que sí qué iba a pasar con las escuelas de nivel básico, que abarcan desde Preescolar hasta Secundaria, porque en base a lo último que había ventilado el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Barragán Moctezuma, se manejaba que las actividades educativas se ampliarían hasta el 17 de julio, cuando oficialmente terminan el 7 del presente mismo mes.

O séase que con esa disposición ordenada por la Mandataria Estatal, se está sumando a otras Entidades que ya la habían instrumentado, aunque aquí es más justificada, porque el haber prolongado la actividad presencial, habría sido como condenar a un “un infierno” a los estudiantes, por el calorón que hace por estos lares, de ahí que consideren que se “apuntara un diez”, por el beneficio que se tendrá en todos los sentidos.

Es por lo que reconociera la flexibilidad que tendrá el esquema recién dado a conocer por el Gobierno federal, para el próximo lunes 18 reanudar la labor económica y social, para lo cual en el ámbito estatal también ya se está planeando lo mismo, a partir de esa facultad que les están otorgando, para adaptarlo a las enfermizas realidades estatales, por como actualmente enfrentan esa pandemia con diferentes niveles de intensidad.

Tan es así que en la víspera de esa apertura laboral, la Entidad acaba de vivir uno de sus “píores” días, por el miércoles imponerse un récord de contagiados, con 58 en un día, para un total de 744, y 58 muertos, por lo que así de grave está, aunque en México ya se rebasaban los 42 mil y 4 mil fallecimientos. De ese vuelo.

Enfrenta SEC la contingencia educativa…En quien se ha seguido confirmando que la “Gober”, Claudia Pavlovich, sí que ha tenido un gran aliado para “sacar el buey de la barranca”, es en el secretario de Educación y Cultura (SEC), Víctor Guerrero, por como ayer luego saliera a explicar el cómo ahora concluirán los estudios sin regresar a los salones, y ahora sí que respetando el programa “Quédate en Casa”. ¡Qué tal!

Pues a partir del conocimiento de causa con el que se le escuchara a Guerrero González, es un cambio que harán con estrategia, y no sobre la marcha, es decir, de manera planeada, como resultado de un diseño que ya estaban previendo, para en caso de que esa emergencia sanitaria se prolongara, como finalmente ocurriera, de ahí que a estas alturas ya están preparados para hacer posible el cómo ¡sí se puede! ¿Cómo la ven?

Prueba de ello es que de entrada José Víctor aclarara todas las dudas que a “bote pronoto” surgieran, como esa de que si habrá consideraciones cuando los papás retornen a sus trabajos, por ser los que mayormente los apoyan en sus tareas; o el cómo garantizar que tengan el aprovechamiento adecuado, a como lo marcan las diferentes asignaturas, ya que para todas esas interrogantes ha tenido respuesta. Así el dato.

Al manejar que ya todo lo tienen bien estudiado, en torno a los pros y contras de las implicaciones de esa modalidad de enseñanza, con la que ya llevan varias semanas, de ahí que asegurara que ya están más que preparados, para ese tipo de cierre que proyectaban, o veían venir, de ahí que ya tengas todas las probables soluciones, para esa contingencia educativa que también se les presentara. De ese tamaño.

Imponen récord los casos de coronavirus…Vaya que la que ya es una alerta representada por las últimas estadísticas dadas a conocer el miércoles por el mandamás de Salud Estatal, Enrique Clausen, eso por haberse registrado el número más alto de enfermos de Covid-19, con un total de 58, para hasta ese momento contabilizar 744, con 58 muertes, lo que es un reflejo de que ya hay un repunte al máximo. ¡Vóitelas!

Luego entonces con todo y que Clausen Iberri ponderara, que el Gobierno del Estado es de los que mejor preparados ha llegado a la peor fase de esos resfriados, pero aún así la diferencia la tendrán que hacer los ciudadanos, para intentar frenarlos, porque de no hacer caso de solamente salir para cuestiones esenciales, los pacientes se seguirán multiplicando, y para seña está el que ya haya más de medio centenar diario. ¡Zaz!

Si se toma en cuenta que por más exhortos que se han hecho al respecto, y de que las instancias estatales son de las que han estado más a la vanguardia, en lo que se refiere a ser preventivos, a pesar de ello ya se están detectando brotes de ese mal en algunas empresas, como en la productora de alimentos Kowi de Navojoa, en la que detectaran a casi una decena de enfermados, incluso muriendo uno de ellos, cuya cifra podría aumentar.

Razón por la cual es que el funcionario resaltara, que “no se han quedado cruzados de brazos”, y que ya hasta disponen de espacios deportivos para utilizarlos en caso de necesitarse, además de que igual cuentan con camas y ventiladores que permitirán atender cualquier urgencia, pero que ante un posible cúmulo de contaminados a la vez, no serían suficientes, de ahí la recomendación a no arriesgarse. Ni más ni menos.

Sin embargo es de esperarse que a pesar de los pesares, todavía haya quienes no tomen conciencia de lo delicado, cuando hay diputados que en su ignorancia salen a decir que ese virus no es tan grave como se dice, y que tomando té de canela se mata en la garganta, como lo dijera el “levantadedos” de Morena, Carlos Navarrete Aguirre, de ahí que “le fuera como en feria”, por esa “puntada” que se aventara. ¡Pácatelas!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Siguen arriesgando la vida por la “cheve”…Con lo que se está demostrando que la gente nomás no aprende, es con el hecho de que ayer en pleno “juebebes” hubieran resurgido las filas para comprar “cheve”, como se observara en San Carlos, Nuevo Guaymas, así como en Navojoa, aún y cuando ya aflorara que en Hermosillo se contagió una persona por hacer esas “colonas”, valiéndoles la sana distancia. ¡Ñácas!

Lo que habla de que lejos de “curarse en salud”, por el contrario “ya están agarrándola” desde mitad de semana, a no ser que se estén surtiendo para el sábado y domingo, aunque igual podría ser para revenderla, si se analiza que el Día de las Madres el 24 de cerveza llegó a cotizarse en $3 mil pesos en el mercado ambarino negro, es decir, a $125 por bote, lo que ya cayó en el exceso, y todo por el vicio. ¡Increíble pero cierto!

No obstante lo que es hasta ahora, y por encima de las quejas que han abundado por ese motivo, no se ha sabido que hayan sancionado a una de las tiendas Oxxo, por ser las que han fomentado esos escenarios que se prestan para que haya más afectados por esos catarros, por como no les importa arriesgar la vida por conseguir unas “chelas”, al en su mayoría formarse muy pegaditos, y sin portar cubrebocas. ¡Tómala!

Ya que lo que son los del Consejo de Salud Estatal, sí que se han quedado cortos, al igual que el vocero contra ese patógeno, y director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud, Gerardo Álvarez, porque aunque se dijera que no permitirían filas de más de 10 personas, la cruda realidad es que siguen viéndose unos “filones”, sin que se “les ponga remedio”. ¡Hasta el momento!

La verdad que a tal punto está arraigada esa cultura del “tomar” por acá, que ya ven que esas “colas” para compras de pánico se convirtieran en noticia nacional y viral, por aquello de que se va acabar, porque ya no están produciendo, aunque en el Sur del País no hacen malos quesos, en eso de la “tomadera”, por como trascendiera que en Puebla y Jalisco murieran decenas de personas por beber alcohol adulterado. ¡Glúp!

