No es pa´ pachangueaer, reinicio laboral…Y la que ya se aclaró que no será para diversión, sino por salud económica, es la reactivación laboral que se proyecta para este mes, porque es para trabajar, no para pachanguear, de ahí que llamaran a jalar parejo en ese último esfuerzo, para que sólo así después pueda empezarse a salirsegradualmente, por hoy en día estarse en la “píor” fase de contagios del coronavirus.

Más menos así está la advertencia que hiciera el director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud, Gerardo Álvarez Hernández, al apuntillar que el levantamiento de la actual cuarentena, que iniciara el pasado 16 de marzo, no equivale a que vayan a normalizarse las labores cotidianas, como eventos sociales, reuniones masivas, salidas a bares, restaurantes y demás. De ese pelo.

Toda vez quedé inicio esa reactivada de la economía sólo incluiría alrededor de un 17% de los trabajadores, que manejan que serían de los sectores automotriz, maquilador y minero, en tanto que el 75% de la población deberá de quedarse en sus casas por las próximas dos semanas y para lo cual han implementado la estrategia denominadaEtapa Crítica de Protección Máxima, a fin de reforzar el distanciamiento social. ¡Qué tal!

Es por eso que Álvarez Hernández exhortara a la ciudadanía a no relajar las medidas preventivas, por en la actualidad Sonora atravesar por la etapa de mayor propagación de esos mortales resfriados, de ahí que únicamente si se acata las recomendaciones, es como se volvería a las actividades no esenciales, porque de lo contrario se corre el peligro de que haya rebrotes, como ya ha sucedido en otros países. Ni más ni menos.

A tal extremo le están midiendo casi con microscopio los pros y contras a ese inicio del rubro económico, que lo que es el Consejo Estatal de Salud aún no ha establecido de manera oficial la fecha de reanudación, pero manejan que podría ser entre el 16 y 22 de mayo, aunque lo que es la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, para ese efecto ya empezó con el proceso de concientización entre el empresariado. ¡Órale!

Tan es así que para prueba está que acaba de reunirse con los representantes del sector productivo, en aras de llamarlos a ser solidarios y llevar a cabo en sus empresas estrictos protocolos de salubridad, cuando se ponga en práctica el Plan de Reactivación Económica que se creara con ese fin, pues de lo que se trata es de ir en un mismo barco saludable, con la mira puesta en que no haya recaídas, porque serían las peores. ¡Vóitelas!

En tanto que lo que es el “Pejidente” de la Nación, Manuel López Obrador, ayer confirmó que éste “miércoles de calentamiento” dará a conocer lo que será la planeación de regreso a la “nueva normalidad “, por aquello de que es una nueva normalidad, porque ya cambio, y la realidad es otra, ya que de aquí pa´l real habrá nuevos procedimientos, distintos métodos, con diferentes actitudes y comportamientos, a raíz de esas gripes.

¿Que habrá sana distancia en camiones?…Lo que habrá que ver si por fin se hace realidad, es que en los camiones urbanos respeten la sana distancia, a partir del enésimo anuncio que hicieran, de que por lo de la emergencia sanitaria, solamente podrán viajar 25 personas sentadas y con cubrebocas, lo que todavía está por verse, porque es algo que ya habían dicho antes, pero no cumplieron, exponiendo al pasaje. ¡Ñácas!

Sin embargo lo que es el titular de Transporte estatal, Carlos Morales Buelna, esta vez casi casi está jurando y perjurando, que atenderán esa disposición del Consejo Estatal de Salud, por en estosmomentos ya estarse en el periodo más crítico de esa pandemia, de ahí que la intención sea la de contener su proliferación de todas las medidas posibles, aunque lo que era hasta ayer, aún seguían circulando con los pasajeros “hechos bola”.

Ya que el acatamiento de ese ordenamiento implicaría que las empresas concesionarias,Movilidad Integral de Hermosillo y Administración Corporativa de Hermosillo, pongan en funcionamiento más unidades, con la finalidad de que los usuarios ya no vayan hombro con hombro, y casi pechito con pechito, como dice la canción, por como los obligan a ir de juntitos, y más en las llamadas “hora pico”, o de más afluencia.

Si se toma en cuenta que es algo a lo que se habían resistido los operadores de esa actividad transporteril, derivado de que ha bajado la afluencia de los que hacen usos de esos ruleteros, por la mayoría estar en sus hogares, como resultado del programa “Quédate en Casa”, que ahora es obligatorio, ya que eso lesgeneraría más pérdidas, al aumentar sus costos, pero sin que tengan los ingresos habituales. ¡Pácatelas!

Porque en base a loprometido por Morales Buelna, que no se cree que vaya a quedar como “Pinocho” otra vez, lo que es en la presente Fase 3 del coronavirus, lo que son los concesionarios tendrán que poner de su parte sacrificándose de esa forma, como es creando las condiciones para que nomás un cuarto de centenar de personas aborde un camión a la vez, como una forma de salvaguardar su salud e integridad. ¡Mínimo!

“Llega fuego a los aparejos” a alcaldesa…A quien volvió a “calentársele la plaza”, es a la también amenazada alcaldesa de Guaymas, Sara Valle Dessens, y no es para menos, por como asesinaran a ooootro agente de la Policía Municipal, José Daniel Romero Fourcade, de 42 años de edad, al que el lunes por la noche “cazaran” al llegar a su casa, ubicada en el fraccionamiento El Roble, en el sector Norte. ¡Tómala!

Eso al trascender que Romero Fourcade, quien contaba con 22 años de antigüedad en la corporación, a las 21:30 horas arribó a su domicilio en su vehículo, y atrás de él en otro automóvil la esposa e hijo, quienes ingresaron primero a la vivienda, pero de pronto al lugar llegó un grupo armado que lo sorprendió, disparando en su contra, para después huir, quedando su cuerpo inerte en el exterior del inmueble. Así de trágico.

Con tanta saña dan cuenta que atentaron contra el elemento policial, que últimamente se desempeñaba como agente de Tránsito Municipal, que en el área de esos violentos hechos quedaron regados 54 casquillos percutidos, y es que a decir de testigos presenciales, se escucharon varias ráfagas de armas largas, en lo que es un signo inequívoco que distingue al actuar del crimen organizado, de acuerdo a los que saben de eso. ¡Zaz!

Aunque para mayores señas señalan con dedo de fuego, que José Daniel perteneció al Grupo Operativo Municipal de ese puerto, en los tiempos en que lo comandaba su compadre, Francisco Genaro Bogarín, quien también fuera ejecutado hace dos años, no sin antes también haber ocupado la dirección de Seguridad de esa insegura ciudad, de ahí por qué esté de lo más cuestionada, y con sobrada razón. De ese tamaño.

No en balde es que a ese grado ya esté la desconfianza de los guaymenses, en torno a esa instancia policial, por como para empezar y terminar pronto, lo que es Valle Dessens no sólo ha sido rebasada, sino también amagada con narco-mantas colocadas en puentes de esa localidad, al punto de que ya rafaguearan un auto estacionado fuera de su residencia, de ahí que los ciudadanos ya no hallen a quien pedirle auxilio. ¡Glúp!

Se ve ¡muy incongruente! el de la CEDH…Por donde quiera que se le vea, pero la que se considera que está muy fuera de lugar, es la determinación que promoviera la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), donde vejeta Pedro González Avilés, para dejar sin efecto elllamado “toque de queda” en 21 ayuntamientos, con el que se intentara impedir que cunda el Covid-19. De ese vuelo.

Pues como consecuencia de una queja presentada contra de las autoridades municipales de Nacozari de García, cuya alcaldesa es Juanita Romero, es que iniciaran un proceso de conciliación y de mediación entre las autoridades y ciudadanos, por como en esa municipalidad se restringiera la movilidad de personas, de las 20:00 a las 8:00 horas, “con excepción a trabajadores”, y gente con alguna urgencia, como una prevención.

Por lo que a partir de eso es que Pedro y sus visitadores agarraran corte parejo, al abogar por quienes quieren llevársela en la calle innecesariamente, bajo el argumento de que les impiden el libre tránsito, cuando para las mayorías se considera un mal necesario, de ahí los peros a esa resolución, porque para el caso igual deberían proceder contra el retén militar del Precos; o las casetas de cobro, ¿o robo?, de la Cuatro Carriles. ¿Qué no?

Aún así lo incongruente del asunto, es que a la par el por algo criticado de Pedro Gabriel ventilara que se acordó que esas instancias gubernamentales continúen exhortando a los ciudadanos a quedarse en sus domicilios y que nomás salgan por cuestiones que sean básicas, o de carácter urgente, y cumpliendo con los protocolos de higiene, y de esa forma minimizar la contagiadera de esos catarros. ¿Cómo la ven?

Es por lo que si se falló para que se eliminaran las resoluciones o acuerdos que habían sido aprobados por esos Cabildos, habrá que ver sí también no le habrá de seguir por el mismo camino, con lo que tiene que ver con las multas que se aplican por ese motivo, como es por llevársela de callejero, a pesar de que se ha comprobado que es la única manera en que han podido inhibirlos para que permanezcan en su “chantes”.

Y es que por un lado se habla de derechos humanos, pero por otro ¿dónde está la responsabilidad ciudadana?, por como no se ve por ningún lado y es por lo que han llegado a eso. Ese ese el sentir ciudadano.

