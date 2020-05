Sigue “Gober” saliendo bien diagnosticada

Refuerzan la labor preventiva con los filtros

Se siguen ¡pa$ando de carero$!ga$olinero$

“Palo” a “Ley Bonilla” por criticar a IMSS

Sigue “Gober” saliendo bien diagnosticada…Y la que ha seguido saliendo muy bien diagnosticada, o evaluada, en cuanto a lo que ha sido el manejo de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, es la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, y para buen síntoma están los últimos saldos ventilados por las reconocidas encuestadoras México Elige y MassiveCaller, en los que sale punteando.

En lo que son unos positivos resultados que reflejan que Pavlovich Arellano ha mantenido el liderazgo, en las decisiones que se han tomado para enfrentar esa epidemia de mortales resfriados que mantienen paralizado al Estado, País y el mundo, por como en esta ocasión saliera a la cabeza con un 84.9%, por encima de Yucatán, Michoacán, Querétaro y Tlaxcala, que registraran un 84.8%, 83.7%, 83.0% y 82.7%, respectivamente. ¡Órale!

Y por el estilo en lo referente a los gobernadores con mayor aprobación, lo que esClaudia apareció liderando con un 68.4%, superando al yucateco, Mauricio Vila Dosal, que alcanzó un 68.1%; así como al sinaloense, Quirino Ordaz Coppel, con un 60.7%; e igualmente al guanajuatense, Diego Sinhue Rodríguez, que tiene un 57.7%; y por el estilo al coahuilense, Miguel Ángel Riquelme Solís, con un 57.6%. De ese pelo.

Así está el reconocimiento del que está siendo objeto la Mandataria, incluso para más queel gobierno federal, lo que habla de que aquí se han hecho las cosas bien para contener esos catarros, de ahí que no sea de a gratis que la incidencia sea menor a la de otros Estados, como lo prueba que hasta el corte del domingo iban 588 casos, con 49 muertos, comparados con los más de 36 mil a nivel nacional, y más de 3 mil 500 muertes.

Toda vez que Sonora es la que mejor ha dosificando cada de una de las etapas de esa pandemia y para muestraestá el que fuera la primera Entidad en emitir un Decreto de Emergencia, y la que inicialmente implementara el programa “Quédate en Casa”, que después se replicara en toda la República Mexicana, lo que deja en claro quePavlovich es de las que ha estado marcando la pauta en ese sentido. Ni más ni menos.

Pero para quien dude de lo anterior, ahí tienen que ahora acaban de crear el Plan de Reactivación Económica del Estado, para lo que sería el regreso escalonado a las actividades laborales, proyectado para entre el 16 y 20 de mayo, aún y cuando será la etapa más grave, de ahí por qué también pusieran en operación la estrategia denominada “Etapa Crítica de Protección Máxima”, con la cualreforzarán el distanciamiento social.

Eso pone de manifiesto que así han continuado midiendo cada uno de los pasos que se han dado, para en lo posible minimizar los efectos de esas gripes, esta vez para lograr un equilibrio entre el cuidado de la salud, y lo que sería el reinicio de la economía, a fin de evitar un probable rebrote de ese mal, como ya está ocurriendo en China, que es donde aflorara es virus, cuando ya creían tenerlo controlado, pero que va.

Casi por nada es que ya ayer hasta el “Pejidente”, Manuel López Obrador, adelantara que el plan de reapertura que anunciará entre miércoles y “juebebes” será gradual, y deberá aplicarse cuidando las medidas de sanidad, pero que si se presentan problemas, sin pensarlo se dará marcha atrás, o dirán “pa´ tras los filders”, por ser una enfermedad con la que no se puede experimentarse al máximo, y menos en su “píor” fase.

Refuerzan labor preventiva con filtros…Quien nomás no ha bajado la guardia contra el Covid-19, sino todo lo contrario, es la alcaldesa Célida López Cárdenas, y para evidencia está que desde el fin de semana rigorizaranla vigilancia preventiva en los 34 filtros instalados en la ciudad y salidas a las zonas rurales, para concientizar a los conductores que no realizan actividades esenciales y se regresen a sus casas.

Al estar más que demostrado que es la única forma en que acatan la recomendación de quedarse en sus hogares, cuando “no tengan ningún negocio” en la calle, como quedara exhibido el pasado domingo, en el Día de las Madres, por como muchos rompieran la sana distancia para salir en busca de regalos, sin importarles que se esté en el periodo de más contagiosidad, porque simplementeles valió una pura y varias con sal.

Tan es así que para seña está que nomás el sábado infraccionaran a 173 personas, con lo que en la semana sumaron 679 multas a automovilistas que se aventuraron de manera injustificada, e inconsciente, por las diferentes vialidades, pasando por alto el riesgo que eso implica, por estarse en las dos semanas que son consideradas comolas más peligrosas, de ahí que sólo el “dormingo” se reportaran 38 nuevos infectados.

Es por eso que ahora en esos puntos de revisión, ahora los elementos policíacos, con trajes y equipo especialmente diseñado, también lesestán tomando la temperatura a los abordantes de los vehículos, con el fin de detectar y prevenir si alguien cuenta con sintomatología riesgosa y “anda como chino libre”, lo que hacen con termómetros infrarrojos digitales para no exponerse, ya que así no tienen un contacto directo.

O séase que de esa manera es como Célida Teresa está haciendo su parte de prevención, al exhortar a la población a extremar precauciones por estos días, por ser los más críticos, y para sintomatología está el cómo han aumentado los enfermos en Hermosillo, donde se habían confirmado 165, así como el fallecimiento de 9 por ese patógeno, más los que inevitablemente se seguirán acumulando, hasta que no se reduzca esa “curva”.

Se siguen pa$ando de carero$ ga$olinero$…Lo que se volvió a confirmar, es lo que ya no es ninguna novedad, como es que en esta Capital se venden las gasolinas más caras de todo México, de acuerdo al dato ayer revelado y actualizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), de la que es titular el infectado de coronavirus de Ricardo Sheffield Padilla, por lo que así está ese abu$o por estos lares.

Luego entonces a ese grado ha persistido el agandalle en que hanincurrido los gasolineros sonorenses, que son representados por el cabecilla estatal de la Onexpo, Luis Horacio Muñoz Santini, por dé a cómo en “Hornosío”, tanto la “gasofa” regular, o Magnasin, al igual que la Premium y el diésel, se comercializan por las nube$, o sobre los precios promedios, con todo y que están liberados desde hace rato. De ese tamaño.

Sin embargo y en base a la enésima ventaneada que les dieran, sí que algunas de ellas se pasan de careras, como por ejemplo la Estación de Servicio Ersal, que ofrece el litro de Magna en $19.94 pesos, para estar en el segundo y tercer lugar entre las más abu$ona$; en tanto que la Súper Gasolinera de la Frontera de esta Ciudad del Sol, es la más costosa en cuanto a la Premium, con $19.99 por mil mililitros. Así de ventajo$o$.

Mientras que en lo que se refiere al diésel, la misma $úper Gasolineras de la Frontera aparece en segundo, tercero y cuarto lugar, con 20.69 pesos por litrito, de ahí por qué con creces los expendedores de la región han acrecentado su mala fama, y con sobrada razón, por continuar “encajándole la uña” a los clientes, si se toma en cuenta que por otro lado también han sido ventaneados y clausurados por dar “litro$ mocho$”.

No obstante lo que son Muñoz Santini y sus malas compañías, sólo se dedican a $olaparlo$, por ser parte de los mismo$, porque todo hace indicar que ya se pusieron de acuerdo para estar en ese mismo rango deexce$o$, como se las han calificado las mayorías de los consumidores, y en parte también encubiertos por la Profeco, por no dar a conocer la ubicación de esos expendios, para que la gente sepa a donde no ir.

“Palo” a “Ley Bonilla” por criticar al IMSS…Al que se deja entrever que se la tenían guardada, por criticar al IMSS y apoyar a Eugenio Derbez, es el gobernador morenista de Baja California, Jaime Bonilla, por como ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nacióninvalidara la reformacon la que ampliara su mandato de 2 a 5 años, al calificar a esa “Ley Bonilla” como un fraude al sistema democrático. ¡Pácatelas!

Por así estar “el palo” legal que finalmente le están dando a Bonilla Valdez, después de que en octubre del 2019 por decreto hiciera una modificación al marco jurídico-electoral para ampliar su mandato del 2019 al 2024, a lo que se opusiera todo mundo, por suponerse que se burló de la voluntad popular, pero ni así se actuó en consecuencia en su momento, sino hasta ahora que asumiera una postura rebelde contra la Federación.

Si se toma en cuenta que el Ejecutivo bajacaliforniano es el mismo que también cuestionara las cifras infladas sobre el Covid-19 que a diario maneja el subsecretario de Salud federal, Hugo López-Gatell, aún y cuando a la par igual lo criticaran por utilizar esa emergencia y sus encuestas, con la finalidad de justificarpor qué debía quedarse todo ese tiempo en el cargo, pero al final “lo están tumbando del macho”. ¡Vóitelas!

Y es que, aunque la propuesta presentada por el magistrado, Franco González Salas, tan solo requería de 8 votos de los 12 ministros para validarla, a la postre la votaron por unanimidad, es decir, todos, a partir de que se les diera curso a las cinco acciones de inconstitucionalidad impulsadas por partidos políticos y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de ahí el porqué de esa contundente resolución. ¡Tómala!

Al en términos llanos determinare que se trató de una violación a la Constitución, por como el Congreso del Estado alteró los resultados de un proceso electoral, al avalar que un “Gober” electo por 2 años, ahora debía serlo por 5 años, por lo que con eso deberá dejar en el “hue$o” en el 2021, aunado a que también es un mensaje para los gobernantes de la 4-T, que creen que pueden pasar por encima de los demás poderes.

