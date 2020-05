Que ya llegó la hora dice la Gobernadora

¡E$ la mi$ma co$a” la Guardia Nacional

Será obligatorio el tapabocas en el camión

Ni calorón y coronavirus detienen a Célida

Que ya llegó la hora dice la Gobernadora…Y ya lo dijo la gobernadora, de que llegó la hora de “dar el último estirón” para evitar que se dispare la curva de contagios por el coronavirus, por todavía no haber pasado el peligro, sino que por el contrario Sonora está entrando al “pico” de esos letales resfriados, de ahí que Claudia Pavlovich reiterara el llamado a quedarse en casa, por ser una cuestión de vida o muerte.

Así estuvo esa advertencia que Claudia le hiciera a los sonorenses, a través de un video mensaje que emitiera y en el que sostuviera que si se mantiene el aislamiento social, se podrá impedir la propagación acelerada del virus, y por lo tantohabrá menos enfermos, y es que entre viernes y lunes se registraron 59 casos nuevos, equivalentes a un 20% de los 392 que iban, con 41 muertes, lo que habla de un repunte. De ese pelo.

Casi por nada es que Pavlovich Arellano apuntillara que: “Aunque ya parezca disco rayado, aunque quizás ya te cansaste de escucharlo, no nos queda de otra, no hay otra vacuna para frenar el daño que causa el Covid-19; este virus puede costarnos la vida, o la vida de un ser querido, de ahí que te lo pido con la razón y con el corazón: Quédate en Casa”, como dando a entender que sólo la población debe ser la diferencia. ¡Zaz!

Sin embargo mientras que los Estados están haciendo esa labor de prevención, loque es el “Pejidente” Manuel López Obrador, ayer salió a decir todo lo contrario, al proponer retirar la campaña “Quédate en Casa”, según él porque tiene un “tono demasiado autoritario”, lo que va contra toda lógica, por ser el primero que debería apoyar las medidas preventivas, lo que confirma que es de los que no hace ni deja hacer. ¡Palos!

Ya que a su muy errado e insaludable “juicio”, debe confiarse en la madurez de la gente, para que obedezcan las recomendaciones que hacen las autoridades de salud y las acaten por las buenas, cuando ha quedado más que demostrado, que las mayorías actúan a la inversa, como lo evidencia el que ni multándolos han dejado de salir a las calles yhacer sus fiestas, a pesar del riesgo que eso representa. ¡Pácatelas!

Tan es así que para prueba está, que lo que es en esta Capital durante la mañana de ayer se volvieron a presentar “comparas de pánico” de “cheve” en los Oxxo, muy seguramente que para estar “preparados” para el Día de las Madres”, que es el venidero domingo, en los que es una inconciencia social más, por como simplemente no respetaran a doña “Susana Distancia”, al hacer unas “colonas” por horas. Así “les vale”.

Pero desde la miope y populista visión de López Obrador, no cree necesaria esa estrategia para que los ciudadanos no salgan de sus viviendas, aún y cuando hasta los últimos reportes en México ya se contabilizabancerca de 28 mil infectados, y con más de 2 mil 700 muertos; en tanto que en el mundo ya se superaban los 3.5 millones, y unos 250 mil fallecimientos, pero lo que es él sigue fuera de la realidad.

Aunque para quien dude de la gravedad, y el porqué de la alerta lanzada por Pavlovich, ahí tienen que en un campo agrícola de La Costa de Hermosillo ya detectaron un brote de esos catarros, que de entrada sumaron 8; mientras que los que igual trascendió que se enfermaron, son la esposa y el hijo mayor del diputado local del PES, Jesús Alonso Montes Piña, a quien el informaron en plena sesión del Congreso del Estado. ¡Glúp!

Aún así lo que es para AMLO, el ser preventivo equivale a autoritarismo, lo que está de no creerse, cuando de los que se trata es de salvar vidas, más que querer ver las cosas con un tinte político. ¿Qué no?

¡E$ la mi$ma co$a! la Guardia Nacional…La que se demostró que no es tan inmaculada como se pensaba, o como la presentaran, es la recién creada Guardia Nacional (GN), por el acto de corrupción que afloraraentre agentes comisionados en Obregón, luego de que los ventanearan mediante un video que se hiciera viral en las redes sociales, en el que presuntamente extorsionaban a un supuesto narcomenudista.

Por ser una videobalconeada que ya fuera reconocida por esa ya “quemada” institución policial, a través de su cuenta oficial de Twitter, y es que ciertamente que no tenían ni pa´ donde hacerse, por como en la grabación se observa a un par de agentes exigiéndole amenazadoramente dinero a un “tirador” para dejarlo trabajar, cuando se supone que es algo que ya no iba a pasar, o suceder, con esos polizontes, pero ya ven. ¡Ñácas!

Y es que las imágenes que no mienten, son más que elocuentes y evidentes, al mirarse al par de supuestos corruptos policías uniformados, en el instante en que intentan ingresar en un domicilio particular, donde con amenazas y violencia le exigen al “narco” urbano que está en el interior, que les entregue $11 mil pesos a cambio de no sacarlo de la vivienda y llevárselo detenido, por lo que a ese grado está la exhibida. ¡Tómala!

No obstante y por si quedaran dudas, es que en dicho operativo extorsionador se escuchara: “Te voy a sacar, ahorita vas a ver cómo vas a salir, cabrón. Saca unos teléfonos interesantes por ahí por abajo, así vamos a negociar, si no ahorita te voy a sacar. ¿Cuánto queremos ahorita? Somos varios, unos11 bolas más, ya tengo las granadas aquí, no me hagas gastar una de esas granadas, porque me las vas a pagar”. ¿Cómo la ven?

Es por eso del sentir que hay, de que ante la contundencia de esa prueba que fuera grabada el pasado 30 de abril, por una cámara de seguridad colocada afuera del inmueble donde estaba apertrechado el delincuente, lo que es son los operadores de la GN se quedaron cortos, al nomás de manera virtual prometer que procederán contra ellos, cuando era como para que dieran la cara y una explicación, por ese hecho no ser cualquier cosa.

En lo que cabe aclarar que es una corporación que depende de todo el entramado del secretario de Seguridad nacional, Alfonso Durazo Montaño, aún y que como titular aparece el general militar, Luis Rodríguez Bucio, de ahí porque está como está la inseguridad en Cajeme. ¡Y cómo no!

Ni calorón y coronavirus detienen a Célida…A la que queda claro, que si ni el coronavirus la ha detenido, mucho menos lo iba a hacer el récord de calor de 45 grados centígrados que se sintiera el pasado martes, es a la alcaldesa Célida López Cárdenas, por como ese ardiente día supervisara el Programa Intensivo Tapa-Baches, que realizan al interior de las colonias que tienen más dañadas sus calles. De ese vuelo.

O séase que ahí tienen que a Célida Teresa se le viera con tapabocas y toda la cosa por rumbos de Las Placitas, para de primera mano checar el dato sobre esas bacheadas que llevan a cabo con todo y la urgencia de salud que hay, por ser obras que no han parado, como lo refleja el que ya sean 55 sectores habitacionales los que hasta ahora se han visto beneficiados con esas recarpeteadas, que son coordinadas por la CIDUE.

Para el caso es que López Cárdenas confirmara que están trabajando a marchas forzadas y “arriesgando el pellejo” junto con empresas privadas locales, poniendo en práctica la técnica conocida como rehabilitación de bacheo de caja, o bacheo profundo, mediante la aplicación de una carpeta de un promedio de 6 centímetros de espesor, por lo que a ese grado ha estado la reconstrucción de las vialidades que están más deterioradas.

En lo que son unas reasfaltadas que seguirán con esa misma intensidad en otros barrios, como igualmente ya se ha hecho en Los Naranjos, La Internacional, Jardines, Altares, Nuevo Hermosillo, Arándanos, Pueblitos, San Benito, Casa Blanca, Álvaro Obregón y Progresista, con lo que se demuestra que la “Presimun” emanada de Morena está agarrando corte parejo en ese terreno, que es el de mejorar las rúas.

Si se analiza que el gran plan que tiene proyectado, o trae entre manos, es el pavimentar con concreto hidráulico las principales arterias viales de esta Ciudad del Sol, y que es para lo que todavía está en la gestión de los millonarios recursos que se requieren, por no ser “cinco pesos”, pero lo que es en el ínter ya le está entrando a bachear en general, para que sea una mejoría integral en ese ámbito. Ni más ni menos.

Será obligatorio el tapabocas en el camión…Con todo y que se la van a poner más fácil a los ladrones de camiones, porque ahora podrán taparse media cara, pero la verdad que se habían tardado en hacer obligatorio el uso de cubrebocas entre los usuarios del transporte urbano, como ahora lo determinara el Consejo Estatal de Salud, por lo de la contingencia que hay por las fatídicas gripes que hoy están de moda.

Al ser una acción preventiva que también incluye a los establecimientos y lugares con actividades esenciales con atención al público, como una forma de reforzar la táctica de sana distancia, a partir de que ya se está ingresando a la fase de mayor contagio, como son las semanas dos y tres de mayo, de ahí que estén “blindando” todas las áreas, que de alguna manera habían quedado relajadas, o sin asegurarlas. ¡Vóitelas!

Toda vez que en los ruleteros, es de las partes donde existe un mayor riesgo, por el constante movimiento de pasajeros que hay, aunado a que no se ha respetado la disposición de que viajen con un asiento de separación, por no haber las unidades suficientes, con todo y que a diario las satinicen, o desinfecten, de ahí la importancia de que se haga obligatoria de la utilización de los tapabocas, como parte de un reforzamiento.

Porque con eso y lo demás que se está haciendo, lo que pretenden es que la Entidad continúe teniendo menos pacientes y víctimas fatales de las que se pronosticaban para estas fechas, como lo destacara el secretario de Salud, Enrique Clausen, de ahí que no sea momento de bajar la guardia, sino todo lo contrario, ya que la reducida velocidad de esa pandemia, es lo que ha evitado que no se saturen los hospitales. De ese tamaño.

