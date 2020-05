Hay un “lunes enfermo” por el Covid-19

Siguen multando por “salir sin negocio”

Buscan blindar municipios sin resfriados

Van del dicho al hecho en Poder Judicial

Hay un “lunes muy enfermo” por Covid-19…El que sí que fue un “lunes negro”, o más bien muy enfermo, es con el que iniciara la presente semana, por como Sonora registrara la segunda jornada más alta con casos de coronavirus, con 28 y 4 muertes, con lo que en 4 días sumaron 87, con 7 fallecimientos, para un total de 392 y 41 decesos, en lo que es un reflejo de que lo “píor” de esa epidemia ya inició. De ese pelo.

Pues en base a los datos revelados hasta ese momento por el secretario de Salud, Enrique Clausen, eso significa que en los últimos días se han detectado la quinta parte de los contagiados hasta ahora, desde que fuera confirmando el primero, el pasado 16 de marzo, en lo que es un repunte de infectados, como de muertos, que deja en claro que lo que es el “pico” de esos mortales refriados ya se está adelantando. A ese grado.

Casi por nada es que Clausen Iberri alertara, que si no se detiene la curva y se frena la velocidad de los afectados, los ventiladores existentes no serán suficientes para atender a la vez a todos a los pacientes que requieran de esos dispositivos para respirar, porque sólo había disponibles 138, de los que unos 90 ya se utilizan en las áreas de terapia intensiva, pero atendiendo distintos padecimientos ajenos a esas gripes.

Con todo y que el funcionario destacara, que por gestiones de la gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, a partir del venidero 15 de mayor contarán con otros 231 de esos aparatos, con lo que aumentará en un 300% la capacidad en esa área para atender a la población encamada, y es que hasta hoy sólo se contaba con 48 restantes, de los cuales 28 ya están siendo usados en quienes no pueden respirar por esos males. ¡Glúp!

Es por eso del reiterado llamado a respetar el programa “Quédate en Casa Obligatorio”, por aquello de que las próximas dos semanas serán cruciales en el desarrollo de ese letal virus que surgiera en China, y para el cual todavía no hay vacuna, y quién sabe hasta cuándo, con todo y que el “Presi” gringo, Donald Trump, adelantara que podría ser para fin de año, o empezando el 2021, lo que todavía está por verse. ¡Vóitelas!

Y es que la cosa ya está tan grave, que entre esos nuevos contaminadosestán otros dos trabajadores de la salud, de Nogales y Hermosillo, que con los 26 del fin de semana, ya totalizan 124, entre ellos 45 médicos, 49 enfermeros, tres laboratoristas, un dentista y camilleros, aunque también hay de los que no están en la atención directa con los enfermos, como son las recepcionistas y personal administrativo.¿Cómo la ven?

Pero si a eso se le agrega que también se confirmara un brote entre la milicia, con “bajita la mano” 15 envirulados, en su mayoría integrantes del retén militar, o Puesto de Revisión Carretero (Precos) de Querobabi, eso habla de que se está en la fase más delicada de esa pandemia, misma que ya ha provocado más de 25 mil enfermados en México, con casi 2 mil 500 fallecidos, aunque podrían llegar a los más de 6 mil.

Siguen multando por “salir sin negocio”…Y para los que se han confiado, “pos” resulta que en esta Capital han seguido infraccionado por seguir saliendo de las casas “sin tener ningún negocio en la calle”, o por no justificar el ir una actividad de esencial, como lo denota que durante la semana del lunes 27 de abril, al domingo 3 de mayo, se aplicaran 693 multas por ese motivo. ¡Pácatelas!

Porque de lo que se trata, es que los conductores no pasen por alto la contingencia sanitaria que hay, como parte de una estrategia preventiva para evitar que se propague el Covid-19, de ahí que sólo pueda circularse por cuestiones prioritarias, y de una persona por auto, y que es para la compra de alimentos, medicamentos, acudir al médico, al trabajo, banco y trasportar a adultos mayores y discapacitados, y párenle de contar. ¡Ups!

Es por lo que el Jefe de Tránsito de Hermosillo, Jesús Alfonso Durón Montaño, sentenciara que se mantendrán los filtros de vigilancia y concientización instalados en diversos puntos de esta Ciudad del Sol, y más por cómo se han presentado repuntes de esa movilidad vehicular, a pesar de las advertencias que hay, y sobre todo entre lunes y martes, más que en fin de semana. Ni más ni menos.

Ya quede acuerdo a cálculos que se han hecho al respecto, manejan que elpromedio del aforo vehicular que ha habido en los últimos días, ha rondado las 55 mil unidades en circulación, de ahí la petición que se les hace a los ciudadanos, para que “por el amor de Dios” no salgan si no es muy necesario, porque de lo contrario no únicamente ponen en riesgo a los demás, si no también ellos mismos, y todo por su inconciencia. ¡Ñácas!

Tan es así que para prueba está que ya son más menos alrededor de cinco policías municipales, los que han “pescado” esos catarros,y que por ello hoy en día están aislados y fuera de servicio, al igual que los que tuvieron un contacto cercano con ellos, de ahí por qué con más ganas le están parando el alto a todo aquel que vean transitando y violando las disposiciones de la citada emergencia de salud, y no es para menos.

Buscan blindar municipios sin resfriados…Quien ha seguido mostrando sensibilidad social, es el diputado local por el Panal, Fermín Trujillo Fuentes, por como ayer proyectaba presentar una iniciativa ante el Congreso del Estado para proteger, o “blindar” a los municipios en los que hasta ahora no ha aflorado ninguna persona con coronavirus, como sería colocando cercos sanitarios en las regiones de la sierra y Río Sonora.

Toda vez que el legislador del Partido Nueva Alianza (Panal), es el mismo que ya antes propusiera la otorgación de créditos para promover proyectos productivos entre los productores de esa zona serrana, a partir del como por esas latitudes de la Entidad, ya estaban sufriendo los estragos de la crisis económica que ha generado esa enfermedad, por lo apartados, o alejados que están de las áreas urbanas. De ese tamaño.

Eso por como Trujillo Fuentes está proponiendo que de manera permanente se monten puntos de inspección de sanidad en carreteras como las que conectan a Ures, Mazatán y La Colorada; así como en las salidas de Magdalena, Cananea y Agua Prieta, para impulsar una especie de aislamiento, pero sin quitarles la posibilidad de que poco a poco puedan volver a la vida normal, para que eso les permita que fluya la economía. ¡Mínimo!

Así está la propuesta de Fermín, con la que pretende que esa especie de blindaje sea desde La Colorada, hasta Yécora, y desde Mazatán a San Pedro de la Cueva, de ahí que, al ser promovida ante el Pleno de la Cámara de Diputados, la intención es que se apruebe exhortar a los gobiernos federal y estatal, para reforzar acciones que disminuyan el riesgo de que habitantes de esas localidades sean víctimas de esa infección.Así el peligro.

A ese punto preventivo se está viendo Trujillo, por como todo mundo está abocado a los municipios que ya están padeciendo esos mortíferos gripones, en tanto que él está pensando en aquellos a los que no han llegado, por como de alguna forma debe hacerse algo para en loposible impedir que eso suceda, como sería oficializando esos retenes, como algunas de esas municipalidades ya lo están haciendo.

Van del dicho al hecho en el Poder Judicial…Los que están yendo del dicho al hecho, son los del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), cuyo presidente y magistrado es Francisco Gutiérrez Rodríguez, por como desde el lunes implementaran el programa de Mediación en Línea de manera gratuita, a través del Centro de Justicia Alternativa, eso por lo de la sana distancia que hay por el Covid-19. ¡Órale!

De ahíque, por esa vía, y de aquí pa´l real, es que atenderán conflictos, o líos, en materia de lo familiar, civil, mercantil y comunitario, en base a lo detallado por la directora de Justicia Alternativa, María del Rosario Ramos Óquita, ya que con esa con modalidad el STJE le proporcionará ese servicio a los sonorenses, con sesiones y procesos de “refereada”, para una solución pacífica, y sin que sea necesaria su presencia. ¡Qué tal!

En pocas palabras y para no darle más largas los juicios que no se han iniciado por lo de la cuarentena que hay, es que Ramos Óquita adelantara que lo estarán haciendo de esa forma, vía la plataforma por internet, o incluso por medio del teléfono celular, por saberse que es al que tiene mayor accesibilidad la población en general, aunado a que se estarían ajustando a las posibilidades de cada ciudadano. De ese vuelo.

Luego entonces para los interesados que quieran llevar la fiesta en paz y de manera virtual, desde ya pueden comunicarse al teléfono 662 381-9180, con 30 líneas habilitadas, y de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 17:00 horas, donde le recabarán los datos generales a la persona afectada; así como los de la contraparte con la que tiene el problema a solucionar, y el tipo de asunto a tratar, en aras de intentar resolverlo de esa manera.

De tal forma que sí hay buena voluntad de las partes involucradas en una diferencia, por más conflictiva que esta sea, ya el mediador determinará cuál será el formato más accesible para comunicarlos, ya sea por medio del zoom, o videollamada de WhatsApp, pero la intención es la de concretar un arreglo, a fin de que se acaben los malentendidos, mediante el diálogo, por ser la función de la justicia alternativa. Así el avance.

