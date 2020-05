¡Se llenan las casas, o se llenan hospitales!

De nuevo se “hace la luz” con la “Gober”

“Mide el terreno” pa´ lana extra alcaldesa

Sigue fallando la Federación en seguridad

¡Se llenan las casas, o se llenan hospitales!…Y a partir de que la gente nomás no ha querido entender, ahora sí que el que ya dijo: “O llenamos las casas, o llenamos los hospitales”, es el Secretario de Salud, Enrique Clausen, al advertir que la segunda y tercera semana de mayo serán las más cruciales en la estrategia preventiva contra el coronavirus, por ser en las que se presentaría el “pico” de los contagios. ¡Zaz!

Porque si los ciudadanos siguen como el fin de semana pasado, cuando “les valió cohete” el infectarse y salieron a comprar “cheve “como desesperados, al no importarles el romper la sana distancia, ni nada, eso hace que aumenta la probabilidad de que cundan esos mortales resfriados, y que llegado el momentose colapsen los nosocomios y haya más muertes, de ahí el llamado a respetar el “Quédate en Casa Obligatorio”.

Y como para que quedara más evidenciado lo letal que es ese virus, al que muchos todavía no han querido tomar en serio, es que Clausen Iberri aportara otro dato muy revelador, como es el que en otras Entidadesel 70% de los pacientes que requieren ser entubados mueren, es decir, siete de cada diez, lo que habla de la gravedad de ese mal, que aquí ya ha había contagiado a poco más de 335, con 35 muertos, hasta el sábado.

Aunque eso y más puede esperarse de esas contagiosas gripes, como lo exhibe que también saliera a flote que más de un centenar de elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), se encuentran en aislamiento preventivo en Guaymas, después de que dos de ellos fueran diagnosticados con esa enfermedad, luego de que la embarcación ARM-Durango arribara a ese puerto con uno de sus tripulantes positivo. ¡Glúp!

Mientras que el otro caso corresponde al navío ARM Sonora, cuyo infectado está en resguardo domiciliario, y si bien el resto de la tripulación no presenta síntomas, pero de acuerdo con los protocolos establecidos, es que deberán permanecer aislados y varados dentro de los buques, en lo que pasa un periodo de observación para detectar si no hay más contagiados por ese patógeno que no está respetando uniformes. De ese pelo.

Pues igualmente afloró que un policía municipal de esa de por sí insegura ciudad porteña, desgobernada por la “Presimun”, Sara Valle Dessens, contrajo el Covid-19, por lo que alrededor de otros 15 agentes que tuvieron contacto directo con él en los últimos días, fueron enviados a sus domicilios por disposición oficial, y de precaución, por lo que habría que ver cuántos más no resultan afectados. Así el riesgo que hay.

Pero para que vean que ya nadie se salva, o está inmune ante ese desconocido bicho surgido en China el pasado diciembre, y que ya ha enfermado a más de tres millones de personas en el mundo, con más de 200 mil fallecidos, es que el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield, también lo acaba de contraer, al igual que la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval.

Con lo que se corrobora que no hay infalibles, con todo y que muchos quieran jugarla al valiente, o más bien inconsciente, a pesar de que ya falta menos de un mes para superar esa crisis sanitaria, tan es así que hasta ya adelantarán que preparan la reactivación del sector industrial, que empezaría con la industria automotriz, según lo ventilado por el dirigente de Index, Gerardo Vázquez Falcón, pero con toda la prevención. ¿Será?

De nuevo se “hace la luz” con la “Gober”…Con la que se volvió a hacer la “luz”, es la gobernadora Claudia Pavlovich, al confirmarse que ya firmó el convenio con la CFE y Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que los 72 municipios vuelvan a resultar favorecidos con la tarifa eléctrica subsidiada, la cual abarcará del 1 de mayo al 31 de octubre, en beneficio de 270 mil familias de Sonora. ¡Órale!

En lo que es un logro de Claudia que adquiere más relevancia, ante la emergencia de salud que se vive hoy en día, pues a partir del distanciamiento social que hay, eso hace que la población permanezca en sus hogares para evitar la propagación, lo que hará que hayaun mayor consumo de energía, y más por como a partir de mayo aumentan las temperaturas, mismas que ya han rebasado los 40 grados centígrados. De ese tamaño.

Es por eso la trascendencia de que nuevamente Pavlovich Arrellano hubiera conseguido esa subsidiada que tiene que ser gestionada cada año, y que en está ocasión al sumarse a la suspensión temporal de la tarifa De Alto Consumo (DAC), dada a conocer por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el 17 de abril para usuarios domésticos, sí que significará un doble apoyo para la economía de los sonorenses. ¡Qué tal!

Por ser una condonación o descuento que se les hace en los recibos a los usuarios de por estos lares, y que este 2020 representará un monto de poco más de $504 millones pesos, a raíz de los infernales calorones que se registran y vuelven insoportables sin “refrís”, de ahí que se haga esa excepción con la tarifa 1F, porque eso provoca consumos superiores a los de otras regiones del País. ¡Ups!

Sin embargo cabe aclarar que es una con$ideración de la que antes sólo gozaban 39 municipalidades, pero quedesde 2016, y partir de los cabildeos de Pavlovich con la Federación, es que se extendiera a las 33 restantes, de ahí por qué la Mandataria Estatal dijera que “es algo que conseguimos y ya no se puede perder”, sobre todo en estos momentos tan difíciles por los que se pasa, por lo de esa epidemia de gripes.

Luego entonces así es como una vez más se le está dando respuesta a ese sentido reclamo social, de quienes tienen necesidad de ese servicio de la CFE, que son las mayorías, si se analiza que en base al convenio existente, sólo se contempla a Hermosillo y San Luis R. C., de ahí el acierto de esa gestionada. ¿Qué no?

“Mide el terreno” pa´ lana extra alcaldesa…Por aquello de que “no le vayan hacer de agua”, la donación de $500 millones de pesos que a mediados de abril le autorizara el “Pejidente”, Manuel López Obrador, como parte del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) de la Sedatu para 50 ciudades de México, es que la alcaldesa Célida López Cárdenas, ya se esté adelantado al respecto. De ese vuelo.

Para el caso y con todo y el peligro del coronavirus, es que a Célida Teresa se le viera haciendo un recorrido por los diferentes sectores de Hermosillo, en los que podría invertirse esa millonada que le etiquetará la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) para la mejoría urbana, pero enfocada a las áreas más vulnerables y marginadas, y que es para lo que de primera mano fuera a checar el dato. ¡Mínimo!

Ya que de acuerdo a lo que López Cárdenas manejara, se trata de una estrategia para darle seguimiento a una reunión que reciénsostuvieran con directivos de esa dependencia federal, que encabeza Román Meyer Falcón, de ahí que para empezar a medir el terreno y “armar” proyectos, es que se hiciera acompañar por los titulares de Cidue, Implan, Sindicatura, Catastro y Bienestar Social, que son los que chambearían en eso.

Ante lo que queda en claro, que la munícipe se está anticipando a la posibilidad de que no le den la totalidad de esa lana para bacheo, o reconstruir las destrozadas vialidades de esta Capital, por ya venir destinada para rehabilitar espacios públicos y viviendas, a fin de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de escasos recursos y de colonias con alta marginación, de ahí que sea algo a lo que también quiere sacarle provecho.

Eso por ser parte del plan emergente de reactivación económica que impulsa López Obrador en la República Mexicana, al que le invertirán $25 mil millones de pesos, y en el que incluyeran de última hora a esta Ciudad del Sol, a raíz de la pretensión de vender el campo deportivo del “Cárcamo” para bachear la “Capirucha”, de ahí que Célida le agradeciera, pero no ceja en su intención de que le asignen una parte para mejorar las calles.

Sigue fallando la Federación en seguridad…A partir del último trágico saldo dado a conocer por Alfonso Durazo Montaño, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, que arrojara que el Sur del Estado es una de las regiones con más homicidios en México, con un total de 338 asesinatos dolosos de enero a marzo de este año, eso es un reflejo de que simplemente no se han tenido los resultados esperados. ¡Palos!

Al para nadie ya ser una novedad, el que Cajeme sea uno de los municipios con mayor incidencia en ese tipo de crímenes de alto impacto, tan es así que ya está al nivel de ciudades consideradas como de las más violentas desde siempre, como son Tijuana, Ciudad Juárez y León, lo que habla de que a todas luces hasta ahora ha resultado un fiasco la táctica implementada por el gobierno federal de la llamada 4T. ¡Pácatelas!

Casi por nada es que el propio Durazo Montaño reconociera que la contención de esa clase de matazones ha sido difícil, pero que ahí la han ido capoteando, lo que es un síntoma inequívoco de que al crimen organizado ni el Covid-19 lo ha detenido, de ahí que a la par de ese mal, también se esté enfrentando una pandemia criminal, por como esos mortíferos delitos se han disparado al máximo. ¡Vóitelas!

Y para evidencia del cómo nomás no han funcionado las tácticas instrumentadas contra esa modalidad de hampa que mata para defender su plaza, es que lo que es en la Entidad fracasara la idea de militarizar los mandos de las policías municipales, colocando a militares en su mayoría retirados, y para seña está el como la violencia en localidades como Guaymas y Empalme ya va que vuela para estar como en la cajemense.

