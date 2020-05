Aún continúan ¡sin creer! en el coronavirus

Liberan y se la sentencian a “líder” sindical

¡Le vale! contingencia a cabecilla maquilera

“Enseñan el cobre” los de la Fiscalía Federal

Aún continúan ¡sin creer! en el coronavirus…Y con todo y que ya se está en la Fase 3 de la epidemia del coronavirus, que es la de mayor contagio y en la que hay más hospitalizados y muertos, pero ciertamente que el reto más grande que se ha tenido, es que la gente crea que puede morirse de esos letales refriados, por como se ha batallado para que atiendan las recomendaciones de quedarse en casa. ¡Ñácas!

Así de grave está esa negativa que puede llegar a ser fatídica y que obedece a muy variadas causas, como el que la mayoría de la población vive al día y no tiene otra opción, más que el salir a trabajar para ganarse el pan de cada día, aún y a costa de su salud, de ahí que muchos digan, que de “petatearse” de hambre, mejor prefieren arriesgarse a que los maten esos catarros contra los que se ha alertado. De ese pelo.

A lo que también se le suma la falta de credibilidad, que por cultura ya hay contra las autoridades gubernamentales, por como en su momento ya se ha inventado cada leyenda, como por ejemplo la del “Chupacabras”, de ahí que ahora supongan que el Covid-19 es puro cuento, o un invento para eliminar el exceso poblacional que hay en el mundo, de ahí que se diga que es un virus creado en un laboratorio.

Aunque por encima de esa incredulidad ciudadana, lo que es una cruda y enfermiza realidad, es que llegada la hora sería insuficiente la capacidad del sistema hospitalario para atender a tanto contagiado, como ya lo ha advertido el director de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades de la Secretaría de Salud, Gerardo Álvarez Hernández, en caso de que los enfermos se presentaran en el mismo momento. ¡Tómala!

Pero para quien dude lo anterior, o de que ese padecimiento ya ha provocado miles de muertes en el planeta y que México no ha sido la mortífera excepción, es que incluso ya se ha infectado a casi un centenar de personal médico, pero aún así es de entenderse que las mayorías no crean, después de locuras como con la que ahora saliera el “Presi” de EU, Donald Trump, quien recomendó inyectarse desinfectante contra esa enfermedad.

Porque a “juicio” del por algo tachado de insensato, o deschavetado de Trump, los desinfectantes, así como la luz ultravioleta, podrían ser una cura contra esas gripes, de ahí que hasta los de compañías como Lysol, así como médicos y científicos, salieran a desmentirlo, por eso significar propiciar un suicidio colectivo, por aquello de los que pudieran hacerle caso, de ahí el porque es que aún persista la duda, y no es para menos.

Y si a eso se le agrega que el Mandatario de Gringolandia también acaba de reiterar que tiene pruebas para asegurar y demostrar que China creó ese fatal virus en un laboratorio experimental, pues eso viene a avivar los asegunes que de por sí ya hay, de que se trata de una pandemia provocada, más que el haberse trasmitido de los murciélagos a los humanos, que es la teoría con la que hasta ahora se ha excusado su aparición. ¡Zaz!

Liberan y se la sentencian a “líder” sindical…Si bien no permaneció más que un día y cacho en la cárcel, luego de que esta misma semana lo liberaran, pero al que vaya que ya se la sentenciaron, es al cabecilla del Sindicato de Operadores del Transporte Público de Hermosillo, Apolinar Castillo, de que si vuelven bloquear el Centro de Pernocta de los camiones urbanos, ahora sí lo encerrarían por buen rato.

Eso porque a partir de lo manejado por Héctor Robles, quien es otro de los agitadores cetemistas, pero que en esta ocasión está haciendo las veces de su abogado del diablo, o de defensor, la condición que les pusieron es que no vuelvan a las andadas, o agitadas, vía esos paros, de ahí que no retiraran la demanda interpuesta por esa paralización ilegal, así como la obstrucción de una vía y servicio público en perjuicio de terceros. ¡Palos!

Lo que deja en claro por qué Castillo Valdez saliera “muy pajita” de “La ¨Peni”, y hasta dando pena ajena, después de lo bravucón que se le viera durante la última semana, cuando mantuvieran tomadas esas instalaciones transporteriles, porque por sus “destos” pretendían que a los choferes les pagaran los sueldos completos, cuando es algo que no se está haciendo por la actual crisis de salud que hay. Así la presión.

En esos términos estuvo el condicionado acuerdo mediante el cual lo soltaran, para que ya no sigan afectando y exponiendo a quienes ninguna culpa tienen de sus exigencias salariales fuera de lugar, como son los sufridos usuarios, ya que, ante la falta de ruleteros, al impedir su salida, los obligaban a viajar como “sardinas”, sin respetar la sana distancia recomendada, de ahí que cuantos no se contagiarían por eso.

Con lo que terminó de comprobarse aquello de que, “muerto el perro se acaba la rabia”, por cómo se les bajara lo rabioso que dizque andaba el grupillo de inconformes, y así el transporte se normalizara, y es que hasta la mayoría de choferes protestaron, pero contra ellos, para que los dejaran trabajar, de ahí por qué recibieran el repudio general, y no hubiera quien los apoyara, por esa no ser la forma de protestar. ¿Qué no?

Sin embargo y a pesar de los pesares, lo que es el pasado “juebebes” algunos de esos chafiretes volvieron salir a las calles, para ahora bloquear un céntrico bulevar y demandar su reinstalación, por dizque haber sido despedidos, pero ya sin Apolinar a la cabeza, a la hora hacer el papelito de víctimas, pero sólo en apariencia, por como llegaran al grado de agredir a un taxista, porque quiso pasar por la valla humana que formaron.

¡Le vale! contingencia a cabecilla maquilera…En otra más de agitadores sindicales que no se han mostrado solidarios y sensibles a la crisis económica y laboral causada por el coronavirus, dan cuenta del caso de la lideresa de maquilas, Guadalupe Gracia Benítez, que por sus enaguas parara la maquiladora Ada de Acuña (Halyard) de Nogales, presuntamente porque a las empleadas no les entregaban un bono. ¡Ajá!

Con todo y que la mencionada empresa es una de las pocas que aún operan, derivado de la emergencia sanitaria que hay, por ser de las consideradas como esenciales, al estar dedicada a la producción de implementos médicos, pero lo que es a la argüendera de la mentada Lupe, simplemente le valió la condición que enfrenta el sector maquilador, porque lejos de agotar el diálogo, optó por promover ese cierre. ¡Ups!

Al manejarse que la también ex diputada, que por algo pasara con más pena que gloria por el Congreso del Estado, se aprovechó de las acciones de sanitización que realizaron en ese centro de trabajo para obligar a las trabajadoras a ya no regresar a sus puestos de operación, incluso hasta llegando al grado de amenazar con un emplazamiento a huelga, cuando “el horno no está para bollos”, y mucho menos para eso. De ese vuelo.

De tal forma que eso evidencia que lo que es la sin Gracia de Benítez, sí que hasta de esa contingencia de salud está $acando raja, por como “armara” esa manifestación en la aludida maquiladora, localizada sobre el periférico Luis Donaldo Colosio, y obviamente que, sin guardar la sana distancia, o las medidas de precaución recomendadas por las autoridades sanitarias, para evitar las contagiadas que pudieran ser fatídicas.

Así es como la igualmente apodada doña Lencha del sindicalismo, por un lado, está exponiendo a sus mismos agremiados, y por otro está afectando la mínima productividad que hay hoy en día, ante la paralización decretada, por como la mayoría de los consorcios claman porque se les permita reabrir sus procesos de producción, y lo que es ella los está mandando a parar, y todo por buscar su beneficio personal. ¡Vóitelas!

“Enseñan el cobre” en la Fiscalía Federal…Los que está claro que han seguido “lavándose las manos” para no hacer nada, o sacarle al bulto, son los de la Fiscalía General de la República (FGR), antes PGR, de la que es fantasmal delegado Pavel Núñez Moreno, como ahora se los echaran en cara los de la Fiscalía General de Justicia del Estado, ante el reciente peliculezco robo en la mina de Mulatos. A ese grado.

Derivado del como esa dependencia estatal balconeara que se trata de un asalto de alto impacto perpetrado en la región de Sahuaripa, que cae dentro de la competencia federal, por como los delincuentes utilizaron armas de grueso calibre para llevarlo a cabo, además de que huyeron del lugar en una avioneta tipo Cessna-206, en lo que se advierte que es un modus operandi que tiene que ver con los criminales organizados. ¡Mínimo!

Luego entonces una vez más vuelve a comprobarse que no hay peor ciego, o funcionario policial, que el que no quiere ver, como sería el caso del por algo tachado de burocrático de Pavel, por no ser la primera vez que en esa clase de asaltos contra las mineras que operan en la Entidad, han sido comandos armados los que los han cometido, aunado a que el botín han sido metales preciosos como el oro y la plata. ¡Pácatelas!

Para quien dude de lo anterior, ahí tienen que después de que ya antes habían interceptado un camión de valores de la empresa Sepsa, en esta ocasión ya llegaron al punto de usar un avión ligero, para en el momento en que cargaban otro de la compañía minera, aterrizarles de sorpresa y arrebatarles el cargamento de barras de “orégano” y después levantar el vuelo con destino a Chihuahua, donde desaparecieron. Así se esfumaron.

Aún así y a pesar de los pesares, lo que es Núñez Moreno ya cínicamente mandó a decir, que la autoridad responsable de investigar ese atraco, es la que tiene que ver con el Ministerio Público del Fuero Común, por lo que así están “enseñando el cobre”. ¿Cómo la ven?

