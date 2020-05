Se acumulan 62 muertos y 790 contagios por covid en el estado de Sonora

Este jueves se reportaron cuatro decesos más y 46 nuevos afectados por el coronavirus

En Sonora se han registrado 62 defunciones por Covid-19, al confirmarse ayer cuatro decesos más en tres mujeres y un hombre, residentes de los municipios de Cumpas, Cajeme, Hermosillo y Caborca, además el número de personas contagiadas se incrementó a 790 al sumarse 46 nuevos casos.

En transmisión en vivo a través de redes sociales, Enrique ClausenIberri, secretario de Salud del Estado precisó que la primera defunción se registró en una mujer de 61 años de edad residente del municipio de Cumpas, derechohabiente de la Secretaría de Salud y quien presentaba enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

El 20 de abril inició síntomas respiratorios, por lo que fue hospitalizada el 1 de mayo, el día 6 de mayó se confirmó que había contraído Covid-19 por el Laboratorio Estatal de Salud y falleció el 13 de mayo, abundó.

La segunda defunción sucedió en una mujer de 66 años de edad residente del municipio de Cajeme con antecedentes de diabetes, era derechohabiente del IMSS, inició con síntomas el 20 de abril, fue hospitalizadael 27, el 5 de mayo se confirmó el contagio por el Centro de Investigación Biomédica del Occidente, y falleció el 13 de mayo.

La tercera muerte se presentó en un hombre de 60 años de edad residente de Hermosillo con antecedentes de diabetes y obesidad y era derechohabiente de la Secretaría de Salud, quien inició síntomas el 1 de mayo, fue hospitalizado el día siete, se confirmó el contagio el once y murió el 13 de mayo.

La cuarta defunción ocurrió en una mujer de 84 años de edad residente deCaborca, tenía enfermedad pulmonar crónica e hipertensión y era derechohabiente del IMSS, inició el 28 de abril, fue hospitalizada el 10 de mayo y la trasladaron a una unidad de esta capital, en donde falleció y ayer se confirmó el contagio por el Laboratorio Estatal de Salud.

Respecto a los 46 nuevos casos contagios, ClausenIberri destacó que ocurrieron en 23 hombres y 23 mujeres, entre 14 y 79 años, residentes de los municipios de Hermosillo con 24, Navojoa con siete; Nogales con cinco; Cajeme y Caborca con tres cada uno, Cananea, Guaymas, Santa Ana y Altar con uno cada uno.

Este jueves se confirmó el doceavo caso pediátrico en una adolescente de 14 años de edad, hija de un caso confirmado anteriormente quien se recupera favorablemente en su domicilio en Cananea, además de los 46 nuevos casos de contagio ocho corresponden a trabajadores de la salud, cinco de ellos de Hermosillo, y uno en Altar, Navojoay Santa Ana, precisó.

El coronavirus no será más grande que los sonorenses

Al hacer una reflexión sobre la situación que prevalece en la entidad, el Secretario de Salud dijo que se tendrá que vivir con este virus, a través de nuevas medidas de prevención.

“El coronavirus no es más grande que los sonorenses, vamos a dar la batalla de frente, no vamos a permitir que nos gane”, argumentó ClausenIberri al subrayar que no se debe bajar la guardia ante la pandemia.