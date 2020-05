Roban y lesionan a campeón de boxeo en su propia casa

Bryan “El Latino” Acosta fue herido con un picahielo y los hampones se llevaron varios objetos entre ellos el cinturón de campeón Pluma que recientemente ganó

El sonorense Bryan “El Latino” Acosta, campeón de la Federación Centroamericana y del Caribe de Boxeo (Fecarbox) fue víctima de ladrones, quienes irrumpieron en su domicilio la madrugada del jueves y entre varios objetos robaron su cinturón el cual fue recuperado horas después por personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

El deportista fue sometido, lesionado con armas blancas y a golpes, y además lo dejaron sin la mayoría de sus pertenencias, entre ellas el cinturón que lo acredita como campeón peso pluma y que recientemente obtuvo.

Mediante un video que se publicó en la cuenta 2M Box Promotions, el joven señala que fueron tres individuos los que entraron a su vivienda, en la colonia Los Jardines, mientras él dormía.

“Estaba acostado, vivo solo, y estaba de manera normal, como todos los días, llegué, me acosté y me dormí y alrededor de las 2:30 horas escuché un ruido a lo lejos y al abrir los ojos tengo enfrente tres hombres que me amenazan y me dicen cosas”, narró.

El pugilista relató que los ladrones lo sometieron amarrándolo y posteriormente lo lesionaron a golpes y con un objeto punzocortante.

“Los hombres pasan a amarrarme, a golpearme y tirarme al piso y llevarse todas las cosas de mi casa, prácticamente me dejaron sin nada, se llevaron todo, todo, todo; tele, estufa, todo, todo, me dejaron sin nada, ni un bóxer, nada”, resaltó.

Triste y lesionado

El joven dijo sentirse triste por lo sucedido y tener fe en que se hará justicia para poder recobrar el cinturón que ganó en marzo pasado y que lo avala como campeón.

“Prácticamente estoy muy triste y queriendo agradecer a Dios por la vida que me dio y la oportunidad, lo único que hacía en ese momento era pedirle a Dios.

Lo único que quiero es que se haga justicia por el campeonato que me costó ganar hace dos meses, es algo que me costó con sudor y sangre y prácticamente por eso estoy pidiendo justicia”, dijo.

En el video, Acosta también muestra algunas de las lesiones que le ocasionaron los tres individuos que allanaron su domicilio.

Al levantar la playera muestra una herida a la altura del esternón, que le fue provocada con un picahielos y además otras en el brazo izquierdo.

“Me partieron la cabeza y me patearon el rostro”, indicó mientras mostraba un hematoma sobresaliente en el tabique nasal y añadía que en la espalda también había sido golpeado.

“Sólo quiero pedir justicia por este caso y sé que sí se va a hacer, quiero dar las gracias a la Policía Estatal Investigadora, a la AMIC y a mis compañeros del deporte, porque aquí es donde te das cuenta quiénes con tus verdaderos amigos, agradezco a toda la gente que me está apoyando y les digo que estén listos porque no saben lo que puede pasar mañana”, externó.

Lo recuperan

Por la noche a través de redes sociales, la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que habían recuperado el cinturón del campeón, en menos de 24 horas del ilícito aunque no proporcionó más datos sobre detenidos u otros objetos asegurados.