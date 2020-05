Restan importancia al uso del VAR

El defensor paraguayo comentó que le daba igual si la herramienta deja de usarse el resto del torneo para reducir costos ante la emergencia sanitaria

A Bruno Valdez parece ya no preocuparle demasiado el regreso a los entrenamientos, aún en medio de mucha incertidumbre sanitaria.

Confía en que la Liga MX y el América asegurarán la salud de todos los jugadores y el cuerpo técnico, y cuenta los días para poder volver a las canchas.

«Uno ya extraña estar ahí en el campo, con tus compañeros, con el vestuario, ojalá podamos convivir de a poco ahí en la cancha, por lo menos de lejos. Va a ser algo muy lindo. El otro día estaba comentando que me imagino el día en que podamos entrar de nuevo a la cancha, vamos a parecer perros sueltos, vamos a estar corriendo por toda la cancha”, dijo en tono bromista, en conferencia de prensa.

Como parte de las medidas preventivas frente al Covid-19, la FIFA dejó en manos de cada federación la utilización del VAR por lo que resta del año, a lo cual el defensor mostró nula importancia, pues confía en que los árbitros lleguen preparados para volver a impartir orden sin la herramienta.

«Si no llega a haber VAR por temas de reglamentación sanitaria, eso obviamente sería por la seguridad de todos, y a mí en lo personal me da igual si está o no.

«Es una herramienta para el árbitro, pero también está preparado para equivocarse lo menos posible, con esa herramienta era un poco más fácil, pero seguro están preparados para pitar como lo venían haciendo en torneos anteriores”, comentó.

Como un niño, son tales son las ganas de volver a jugar, que al paraguayo tampoco le importa tener que jugar en el Estadio Azteca, si así lo deciden las autoridades.

«Yo quiero volver a jugar sea donde sea, tener la oportunidad de patear el balón otra vez, jugar partidos, y se va a regresar con estadios vacíos, y eso es un poco diferente, pero lo tenemos que asimilar, tratando de que pronto todo vuelva a la normalidad», señaló

Valdez aseguró que las Águilas están preparadas para volver a jugar en cuanto se dicte la reanudación de la campaña. “En la parte física nos estamos manteniendo muy bien, estamos trabajando no para mantenernos, sino para superarnos”.